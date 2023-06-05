爭取疫後健康商機 紡拓會首度赴義參加 RIMINIWELLNESS

經歷三年疫情影響，現在人們願意花費更多的時間與金錢投入身心保養，對於健康重視及運動習慣也提升至歷史新高。為了解未來運動健身趨勢及掌握最新的身心健康最新商機，紡拓會在經濟部國際貿易局的支持下，以聯合推廣方式首度參與目前國際最大健康休閒運動健身展（RIMINIWELLNESS展）協助臺灣運動健身服飾業者推出最新系列作品。

觀察發現，疫後運動健身潮流勢不可擋，健身習慣及需求也不斷改變，紡拓會表示，此次參展主要是要將臺灣優質運動機能紡織服飾商品推廣至國際市場，展現臺灣優質機能紡織服飾商品堅強實力，積極爭取商機。

義大利「RIMINIWELLNESS」目前是世界上致力於健身、福祉、商業、運動、體育文化和健康飲食的最大展覽活動場域：從體育運動機器製造商到健身房，與熱愛身體、享受水療放鬆、康復科學和舞蹈族群等，同時也包含了旅遊和設計概念的一場綜合展會活動，主要由六分類構成，涵蓋：1. Pro.Fit 2.ACTIVE 3.FoodWell Expo 4. RiminiSteel 5. Riabilitec 6.Pilates Junction。

這些引領全球趨勢性獨特的活動組合，融合了美好生活和保持體型的精神，是一場致力於以健康主軸的展示空間，每年吸引來自全球超過三百多家品牌，超過十萬愛好運動健身專業人士相聚於此，激發健康創意特色活動設計靈感，啟動健美訓練、擬定健身計畫，創新多元健身體驗及服務，推動全球運動健身產業持續創新發展。

紡拓會今年度首次參加「2023 RIMINIWELLNESS 健康休閒運動健身展」以品牌聯合推廣活動呈現，本次由五家臺灣運動時尚機能業者前進歐洲義大利市場，於本展會 C3 展館共同聯合展出運動機能時尚的健康休閒商品，包含：屢獲大獎肯定並入圍 Amazon TOP 50 深耕紡織業30年的永紡董事長沈金柱、英紡企業董事長葉淑麗帶領自創品牌「ATTITUDE」、及品牌「EverSmile幸福臺灣」，是融合創新、樂活時尚、臺灣關懷，100%MIT 品質保證，為臺灣垂直一體化紡織品製造商及國際品牌機能布料最大供應商宏遠興業股份有限公司所創立的服飾品牌。

另外，湛珈有限公司提供織布到成衣製作一條龍式購足的服務，並品牌「In-Strenth」展現實用與美觀時尚兼具的機能款式；寶久實業股份有限公司及初緒國際股份有限公司亦提供最新研發機能系列商品。紡拓會協助臺灣的優質機能服飾業者之運動健身機能商品共同推向國際市場，展現臺灣運動健身紡織服飾產業的堅強實力。

「RIMINIWELLNESS」在義大利（Expo Centre & Riviera di Rimini, Italy）展覽中心每年舉辦一次為期四天，為全球專業健身人士重要聚會活動，吸引德國及澳洲運動通路Barfusstraining、印度品牌Wildcraft、墨西哥運動健身通路 Innova Sport 及西班牙 Cem Joan Miró 等國際買家蒞臨，現場提供全球健康休閒健身運動產業多元的資源和服務，及運動健身的多元解決方案，以此商貿發佈平臺拓展與新目標市場之行銷，能有效協助臺灣優質運動健身紡織服飾廠商及品牌與目標市場進行互動交流、互惠與商業合作，爭取更多的臺灣品牌曝光與行銷推廣管道。