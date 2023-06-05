年收60萬想買房？ 這裡小資房貸族占36%七都居冠

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料指出，七大主要都會區購屋族，台中、台南、高雄目前仍以年收入60萬以下的小資房貸族居多，高雄小資房貸族的佔比更是高達36%、居於七都之冠。

台北、新竹、新北則都以年收入100萬以上的高收入房貸族佔比最多，佔比分別高達55%、48%、39%，桃園則以年收入60~100萬的中等收入房貸族佔最大宗。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，過去很長一段時間裡，台灣的建設呈現「重北輕南」的格局，大量就業人口不斷向雙北及新竹縣市流入，導致以上區域居住需求快速增加，進而推高了區域的房價水平。

相對來講，中南部的房價就更顯平實，不過近幾年，政府在中南部陸續設置了眾多大型建設項目，帶動區域經濟發展，也為當地房市增添了不少助力，現在中南部都會區房價已來到歷史高檔，民眾購屋壓力也有逐漸增加的跡象。

對於高雄小資族房貸族佔比居於七都之冠，黃勝暉表示，依據內政部不動產資訊平台揭露，2022年第四季高雄的房貸負擔率為38.76%，僅次於桃園，是七都之中房貸負擔第二輕的縣市。

除房價基期低優勢，高雄幅員遼闊，住宅種類豐富，部分蛋白區、蛋殼區目前的平均房價仍在1字頭上下，而且市區內還有很多中古套房可供挑選，由於上述適合小資族群購買的低總價物件數量較多，因此抬高小資房貸族的佔比。

對於高雄房市的後市發展，黃勝暉認為，雖然今年以來受到政府打炒房、升息、經濟情勢趨緩等因素影響，再加上台積電設廠變數從旁干擾，導致高雄的買氣呈現降溫趨勢。