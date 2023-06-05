快訊

樹林警分局二線三星警官上班突昏倒 一度失去生命徵象插管中

整理包／「記得來找我喔！」信封戳胸、十指緊扣 民進黨多案性騷連環爆

有哪些營養素？糖份高不高？一圖看懂荔枝營養及食用注意事項

年收60萬想買房？ 這裡小資房貸族占36%七都居冠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料指出，七大主要都會區購屋族，台中、台南、高雄目前仍以年收入60萬以下的小資房貸族居多，高雄小資房貸族的佔比更是高達36%、居於七都之冠。

台北、新竹、新北則都以年收入100萬以上的高收入房貸族佔比最多，佔比分別高達55%、48%、39%，桃園則以年收入60~100萬的中等收入房貸族佔最大宗。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，過去很長一段時間裡，台灣的建設呈現「重北輕南」的格局，大量就業人口不斷向雙北及新竹縣市流入，導致以上區域居住需求快速增加，進而推高了區域的房價水平。

相對來講，中南部的房價就更顯平實，不過近幾年，政府在中南部陸續設置了眾多大型建設項目，帶動區域經濟發展，也為當地房市增添了不少助力，現在中南部都會區房價已來到歷史高檔，民眾購屋壓力也有逐漸增加的跡象。

對於高雄小資族房貸族佔比居於七都之冠，黃勝暉表示，依據內政部不動產資訊平台揭露，2022年第四季高雄的房貸負擔率為38.76%，僅次於桃園，是七都之中房貸負擔第二輕的縣市。

除房價基期低優勢，高雄幅員遼闊，住宅種類豐富，部分蛋白區、蛋殼區目前的平均房價仍在1字頭上下，而且市區內還有很多中古套房可供挑選，由於上述適合小資族群購買的低總價物件數量較多，因此抬高小資房貸族的佔比。

對於高雄房市的後市發展，黃勝暉認為，雖然今年以來受到政府打炒房、升息、經濟情勢趨緩等因素影響，再加上台積電設廠變數從旁干擾，導致高雄的買氣呈現降溫趨勢。

不過從長線來看，亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區、捷運輕軌等建設利多都為高雄房市發展提供了很強的支撐力，因此高雄房市長線仍有想像空間。

高雄示意圖。 記者游智文／攝影
高雄示意圖。 記者游智文／攝影

房貸 房價 房市

延伸閱讀

高雄真的發大財！藝文社群不小的大台北為何痛失演唱會商機？

雨炸高雄市區多處積水 市府水情中心三級開設

高雄市區大雨滂沱！五福路一帶積水 近半個輪胎高

知名財經專家帶你發財 高雄婦人險砸35萬因這事作罷

相關新聞

高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠

迎接端午連假、暑假來臨，高雄翰品酒店針對旅客祭出優惠，住房專案「史溫侯探險之旅」、「一泊二食潮粽PK饗端午」、「小小鐵道...

愛河畔商辦蓋好18年未啟用 起碼少賺17億

不動產仲介公會副理事長鄭啟峰指出，中山、中正、中華等3中路段向來是高雄精華區，閒置多年成衣商場若能活化，有助提振鄰近商圈...

高雄黃金店面閒置逾20年 地主少賺幾個億也不急

高雄市近年致力招商引資，翻轉昔日售、租滿街負評，有幾處占據精華地段的商辦及店面，不租不售閒置逾20年，地主寧可少賺幾億也...

經濟選書／第3選擇 創造嶄新的未來

各位將在本書中認識許多人—一般人、藍領、醫生、警察、業務員、藝術家、老師、家長—以及決定除了第3選擇之外，絕不委曲自己接...

智慧經營／鴻海董事長劉揚偉四大心法 超越自我

鴻海董事長劉揚偉，不是富有人家出身，交通大學唸的是電子物理系，畢業後到音響IC設計服務科技公司服務，曾任職於惠普（HP）...

數位行銷／掌握生成式AI遊戲規則

最近有關AI的話題正夯，不知道你是否曾關注美國NVIDIA（輝達）公司的執行長黃仁勳在臺大畢業典禮上的致詞演講呢？黃執行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦