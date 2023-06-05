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高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠。翰品提供
高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠。翰品提供

迎接端午連假、暑假來臨，高雄翰品酒店針對旅客祭出優惠，住房專案「史溫侯探險之旅」、「一泊二食潮粽PK饗端午」、「小小鐵道員2.0」、「2023翰品親子營-環遊世界So Funny」不僅提供住宿折扣，還規劃了一系列應景美食與活動，讓旅客們個個都能盡興而歸。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，飯店與文化局合作推出的「史溫侯探險之旅」住房專案，讓旅客從歷史建築、人物故事、在地美食等各種不同角度欣賞高雄之美。全長180分鐘的體驗，彷彿令人步入另一條時光隧道，感受不同的高雄旅程，歡迎大家蒞臨體驗一場文化知識饗宴。

「史溫侯探險之旅」住房專案即日起至8月31日每逢周四至周日可預訂，兩人同行住宿一晚3339元起，包含獨家遊程 、專車接駁、專人導覽外，還可在英國領事館享用翰品主廚精心設計的下午茶。

飯店迎接端午連假規劃全家出遊方案「一泊二食潮粽PK饗端午」雙人房優惠2999元起、四人房優惠價4999元，囊括了紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米、香蕈酸菜鴨肉粽、傳統一口粽，搭配清爽小菜及鮮味十足的龍膽石斑味增湯，古味新吃充滿濃濃的端午風情。

針對親子舉辦的小小鐵道員，孩童可體驗擔任小小售票員、驗票員以及參加駁二線小火車搭乘體驗與鐵道模型區闖關活動。暑假親子夏令營則由飯店師傅教導製作造型點心外，還安排精彩戶外行程，讓大小朋友一起度過活潑有趣的夏日時光。

此外，飯店於六月一整個月特別舉辦在地人帶路走讀鹽埕活動，凡住宿貴賓皆可免費參加。路線規劃有來去市政府、逛街區繁華的榮町、新舊日治街屋三條共八場，全程由深耕鹽埕區文史與發展的在地協會鹽埕研究所蕭清元所長作為引路人，講述在地歷史及文化，遊程將透過在地景點體驗，引領大家回顧美好的舊時代。

史溫侯探險之旅帶旅客搭乘文化遊艇認識高雄港。翰品提供
史溫侯探險之旅帶旅客搭乘文化遊艇認識高雄港。翰品提供

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