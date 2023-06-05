高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠

迎接端午連假、暑假來臨，高雄翰品酒店針對旅客祭出優惠，住房專案「史溫侯探險之旅」、「一泊二食潮粽PK饗端午」、「小小鐵道員2.0」、「2023翰品親子營-環遊世界So Funny」不僅提供住宿折扣，還規劃了一系列應景美食與活動，讓旅客們個個都能盡興而歸。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，飯店與文化局合作推出的「史溫侯探險之旅」住房專案，讓旅客從歷史建築、人物故事、在地美食等各種不同角度欣賞高雄之美。全長180分鐘的體驗，彷彿令人步入另一條時光隧道，感受不同的高雄旅程，歡迎大家蒞臨體驗一場文化知識饗宴。

「史溫侯探險之旅」住房專案即日起至8月31日每逢周四至周日可預訂，兩人同行住宿一晚3339元起，包含獨家遊程 、專車接駁、專人導覽外，還可在英國領事館享用翰品主廚精心設計的下午茶。

飯店迎接端午連假規劃全家出遊方案「一泊二食潮粽PK饗端午」雙人房優惠2999元起、四人房優惠價4999元，囊括了紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米、香蕈酸菜鴨肉粽、傳統一口粽，搭配清爽小菜及鮮味十足的龍膽石斑味增湯，古味新吃充滿濃濃的端午風情。

針對親子舉辦的小小鐵道員，孩童可體驗擔任小小售票員、驗票員以及參加駁二線小火車搭乘體驗與鐵道模型區闖關活動。暑假親子夏令營則由飯店師傅教導製作造型點心外，還安排精彩戶外行程，讓大小朋友一起度過活潑有趣的夏日時光。