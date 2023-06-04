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藥華藥Ropeg新藥拉美市場成功授權 里程碑金達34億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）今（4）日宣布，已與國際藥廠Pint-Pharma GmbH簽訂新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）的拉丁美洲七國的授權合約，里程碑金總金額可達1.1億美元（近新台幣34億元），未來搶攻逾10萬名真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）患者治療商機。

依據合約，藥華藥與Pint簽訂Ropeg的商業授權合約，授權市場包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯等七國，初始授權適應症為PV，由Pint依時程進行Ropeg的藥證申請與商業化銷售。

藥華藥指出，Pint今年將先支付部份里程碑金給藥華藥，未來里程碑金總金額有機會達1.1億美元；另外，Ropeg於授權地區上市銷售後，Pint需另支付雙位數百分比之銷售權利金給藥華藥。

Ropeg已獲得歐美等多國PV藥證，原則上可以既有數據向拉丁美洲國家申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。依據合約，授權範圍未來可擴展至骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative neoplasms, MPN）領域其他適應症，Pint對於擴展之新適應症授權有優先取得權，相關細節雙方會再另行協議。

Pint在全球共有八個辦事處，專注於拉丁美洲的罕見疾病及腫瘤疾病領域市場，為當地的國際藥廠領導廠商。Pint曾推出多項罕見疾病、腫瘤疾病領域藥品，在當地藥證申請和商業化銷售方面，均擁有豐富經驗，其合作夥伴包括Eisai, Takeda, Apellis等國際知名藥廠。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg已獲得全球多國PV藥證並上市銷售，拉丁美洲有許多公司大力爭取Ropeg的經銷代理授權，經過內部審慎的評估與討論後，藥華藥選擇Pint作為銷售夥伴，將有助於Ropeg的銷售進一步擴大到拉丁美洲，使全球的銷售布局將更加完整。

Pint執行長David Munoz表示，取得Ropeg在拉丁美洲的代理權，讓Pint有機會為拉美MPN患者提供更有效的新治療選項。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的創新長效型干擾素，已獲得全球多國PV藥證並上市銷售，今年上半年也已送出中國、馬來西亞及香港的PV藥證申請。藥華藥在美國與日本自行布建銷售團隊，全球受惠於Ropeg的PV患者人數持續增加。藥華藥勢如破竹積極拓展全球商業版圖，多點開花助攻未來營運動能，並樂觀看待未來業績成長。

藥華藥

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