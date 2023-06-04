下一站省很大！ 北捷這兩站房價一坪相差50萬

下一站省很大！元宏不動產加值服務平台彙整近一年，雙北捷運相鄰兩站房價價差五大站點指出，橫跨北市中正、新北永和的「古亭站-頂溪站」，平均房價每坪價差高達50萬元，居雙北所有捷運站點之冠。

其次為位於中正/大安的「公館站」，也與下一站、位於文山區的「萬隆站」每坪房價有33萬的差距。

排名第三的是北市大同區的「大橋頭站」到新北三重的「三重站」，一坪差25萬；第四是橫跨中山、松山的「大直站-松山機場站」房價也有23萬的價差。

第五處也是北市大同區的「大橋頭站」，但到新北三重的「台北橋站」，價差21萬元。五處站價差大站點中，橫跨雙北多個行政區的「中和新蘆線」就包括的三處。

緊臨兩站價差大 主要兩原因導致

元宏不動產加值服務平創辦人周昆立表示，這五處房價隔一站能省這麼大，主要是跨行政區，或跨縣市所導致。

他表示，傳統北市精華區動輒單價破百萬、總價數千萬的房價，讓很多購屋者望之卻步，其實目前雙北捷運發達，傳統好地段的生活機能已不再只有當地居民可獨享。

如果購屋者能跨出自己熟悉的生活圈，撇開門牌觀念，沿著捷運跨行政區、跨縣市或在豪宅區旁購屋，花費短短捷運一站的通勤時間，其實就可以省下大把購屋預算，生活品質也能大大提升。

以房價價差最大的站點「古亭站-頂溪站」就是跨縣市具代表性的案例，古亭站位處中正區，也是新店線及中和新蘆線雙捷運交會站，加上鄰近師大商圈，地段精華，屬於蛋黃區中的蛋黃，目前區域房屋單價平均破百萬。

至於新北永和頂溪站，雖然也是永和區最精華地段，但每坪房價均價只要59萬，幾乎只要古亭站的一半。只要購屋者願意從北市門牌，換到新北門牌，短短捷運一站的距離，就可以在同樣預算下，買到幾乎2倍的空間，CP值相當高。

不過，周昆立提醒，永和頂溪站雖然有一站到台北的優勢，但區域因為發展較早，周邊老大樓、老公寓也多，民眾在此挑選物件買房時，需要多留意屋況。

「公館站-萬隆站」每坪價差33萬元

再以房價價差第二大的站點「公館站-萬隆站」則是跨行政區省很大的案例，公館站位處中正區與大安區交界，隸屬台大商圈，與文山區的萬隆站僅僅只相隔一條基隆路，不過房屋均價每坪價價差卻高達33萬。

雖然公館站相對於文山區的萬隆站，無論是生活機能或地段價值都高一個級別，但公館站平均每坪房價高達百萬以上，頂溪站卻不到60萬，要首購族如果想鄰近公館商圈，萬隆站是一個很不錯的選擇。

房價價差排名第三「大橋頭站-三重站」與排名第五的「大橋頭-台北橋站」也是跨縣市的結果，這兩站因橫跨北市大同區與新北三重區，因傳統門牌效應，區域房價跟北市站點也有很大的價差，分別有著每坪25萬及21萬的價差。

排名房價價差排名第四大的「大直站-松山機場站」則是豪宅區塊與非豪宅區塊的差異，價差大的原因在於大直站鄰近豪宅區塊大直重劃區，使得區域房價相對比松山機場站附近的房價超高出很多。