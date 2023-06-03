連續四度摘星！寶成裕元花園酒店榮獲星級旅館評鑑五星

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寶成裕元花園酒店榮獲星級旅館評鑑五星等級，圖為專業經營團隊。裕元花園酒店提供
寶成裕元花園酒店榮獲星級旅館評鑑五星等級，圖為專業經營團隊。裕元花園酒店提供

寶成（9904）裕元花園酒店，2023年再度榮獲由交通部觀光局頒發的星級旅館評鑑五星等級殊榮，並成為中部地區唯一連續四度摘星的五星級飯店。

這項由交通部觀光局自2009年起推動的星級旅館評鑑，是台灣旅宿業界最高榮譽表徵，也代表飯店對於服務質量、設施水準、衛生安全及客房體驗皆獲得高度認可。

然而，裕元花園酒店在星級旅館評鑑中連續第四年脫穎而出榮獲五星殊榮，更彰顯其對於卓越品質的持續追求。

有鑑於國內飯店旅館家數年年增加，為提升軟硬體服務，觀光局推行星級旅館評鑑至今已13年，除參考美國AAA評鑑制度精神外，更朝向有「酒店界奧斯卡」之稱的富比士旅遊指南看齊，期許台灣旅宿業者與國際接軌。

評比項目不僅針對飯店整體的設施、安全、環境、衛生等進行評核，在服務品質評鑑上更出動秘密客以住客角度出發，包括餐飲服務、建築外觀、客房整理品質、運動休閒設施服務、網路網頁服務等，以及員工是否於鈴響三聲內接聽電話、電話轉接音樂是否優良等服務品質上的細膩度。

裕元花園酒店在中部地區擁有絕佳的地理位置、寬敞舒適的市景房、知名餐飲品牌、專業健身俱樂部、恆溫室內游泳池、精油SPA沐足等，除了是許多休閒旅遊、商務旅客的首選，更是不少知名藝人、國際名人的指定住宿。

裕元花園酒店營運副總經理唐忠謙表示，連續四度榮獲星級旅館評鑑的五星級殊榮，是給予裕元花園酒店經營團隊最大的鼓勵與肯定。在疫後國內旅遊市場逐漸復甦下，酒店一直堅守五星級的品質和服務，並持續追求進步，承諾提供給每位賓客最優質的生活旅遊體驗。

唐忠謙說，裕元花園酒店衷心感謝每位顧客的支持和信任，未來也會繼續秉持高標準服務，堅持以熱情、專業和細緻的服務理念，以成為每位顧客旅途中最溫馨的歸宿。

觀光 餐飲 交通部

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