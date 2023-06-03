阿原肥皂端午主打讓艾化解一切 艾草能量取代粽子熱量

端午將至，新冠肺炎擾亂全世界長達三年後，人人希望在紛亂的世界中找回心平安，若擔心送粽子給親朋好友不合口味或不夠養生、熱量太高，阿原YUAN肥皂在端午檔期提供端午送禮新選擇，端午禮盒「讓艾化解一切」，艾草皂、洗頭水、平安包、淨身鹽，當令提供身心靈平安 。

艾草又稱「純陽之草」，強韌的生命力與生俱來，淡淡的自然青草香氣使人舒緩療癒、安神定心。艾草葉背覆絨，象徵包容的愛，更代表祝福的心意，民間常栽種艾草，以祈求平安健康、事事順心。

端午節有許多人家遵循民俗風情，在門戶上懸掛起艾草，因此又稱為「艾節」；掛上艾草象徵驅邪、驅除疾病、趕走壞運。別小看外表樸實的艾草，它的功效在古人眼中可是大有來頭，孟子曰「七年之病，求三年之艾。」可見艾草的功效之強大。

採收位於陽明山國家公園阿原農場裡的「百草之王」艾草，經火山灰土壤孕育、以清水溪的山泉水洗滌，吸取天地精華，最後採超音波萃取技術保留有效成分，擷取維生素A、B、C、E及最精華的成分放進產品裡，提供肌膚呵護。

「讓艾化解一切」禮盒以阿原YUAN經典耐看的「艾草綠」為設計主軸 ，呈現陽明山的有機植癒力，闡述阿原農場有機艾草的專屬特性；禮盒裡裝滿了強而有力的有機艾草能量，艾草皂（115g）經18道工序精心製成、45℃冷製法保留成分最佳狀態，可修護淨化全身肌膚；艾草洗頭水（250mL）洗後清爽舒適，有助維持頭皮健康、髮絲蓬鬆豐盈；艾草平安包（15g）隨身攜帶除穢納福，亦可置於浴缸泡澡；艾草樂活淨身鹽（60g）營造舒緩平靜的氛圍，幫助您找回內在的平靜。