TOYOTA夏季競賽開跑 首周周末業績開紅盤

TOYOTA夏季競賽受到疫情影響停辧3年，今年再度恢復，本周六是夏季競賽開跑的第一個周末，業務員「催客」油門大力踩下去，再加上TOYOTA推出限時入主CROSS送dyson吹風機加持，各家經銷據點早上看車、買車的人氣直線攀升，不只是來客數激增，新車買氣約較之前假日增加近2成。

夏季競賽是車廠每年最視為年度大事，受到疫情影響停辦三年後，今年終於重磅回歸，大家熟悉的節奏又回來了，這是許多車代業務員每年最重視一件大事，銷售好壞關係到年度獎金及出國旅遊，賣的好等於是為自己加薪，對於業務員來說是年度最重要的小確幸。

今天是夏季競賽開跑的第一個周末，所有業務員都全力拚業績，尤其，TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機，激勵不少原本觀望還在猶豫要不要買車的消費者，

TOYOTA台灣總代理和泰汽車（2207）於6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」，果然今年的夏季競賽一開跑就比往年還熱絡，人氣、買氣都相當旺。