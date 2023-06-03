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TOYOTA夏季競賽開跑 首周周末業績開紅盤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA夏季競賽受到疫情影響停辧3年，今年再度恢復，本周六是夏季競賽開跑的第一個周末，來客數激增，新車買氣約較之前假日增加近2成。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA夏季競賽受到疫情影響停辧3年，今年再度恢復，本周六是夏季競賽開跑的第一個周末，來客數激增，新車買氣約較之前假日增加近2成。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA夏季競賽受到疫情影響停辧3年，今年再度恢復，本周六是夏季競賽開跑的第一個周末，業務員「催客」油門大力踩下去，再加上TOYOTA推出限時入主CROSS送dyson吹風機加持，各家經銷據點早上看車、買車的人氣直線攀升，不只是來客數激增，新車買氣約較之前假日增加近2成。

夏季競賽是車廠每年最視為年度大事，受到疫情影響停辦三年後，今年終於重磅回歸，大家熟悉的節奏又回來了，這是許多車代業務員每年最重視一件大事，銷售好壞關係到年度獎金及出國旅遊，賣的好等於是為自己加薪，對於業務員來說是年度最重要的小確幸

今天是夏季競賽開跑的第一個周末，所有業務員都全力拚業績，尤其，TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機，激勵不少原本觀望還在猶豫要不要買車的消費者，

TOYOTA台灣總代理和泰汽車（2207）於6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」，果然今年的夏季競賽一開跑就比往年還熱絡，人氣、買氣都相當旺。

和泰汽車集團表示，TOYOTA本次活動除贈送「dyson百變神級吹風機組」市價約1.46萬元，本月入主COROLLA CROSS亦可享60萬高額0利率優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆，優惠活動自即日起開始至6月底止；不少前來看賞車的消費者表示，原本就想換車，有優惠好康加持是換車的另一個動能，前兩個月週末平均日銷售約 1000－1100台左右 ，推估這個周六的銷售有望增加2成。

TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機。圖／業者提供
TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機。圖／業者提供
TOYOTA6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」(圖中粉紅色檯子)，催出觀望買盤，賞車人潮激增。攝影／記者黃淑惠
TOYOTA6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」(圖中粉紅色檯子)，催出觀望買盤，賞車人潮激增。攝影／記者黃淑惠

吹風機 消費 疫情 新車 市價 小確幸

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