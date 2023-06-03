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絲織公會慶70周年響應環保 與富綢、流亞合辦公益淨灘

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
今日的聯合淨灘活動，一上午共計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤、不可回收垃圾200公斤，成效顯著。記者魏鑫陽／攝
今日的聯合淨灘活動，一上午共計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤、不可回收垃圾200公斤，成效顯著。記者魏鑫陽／攝

台灣區絲織工業同業公會歡慶創會70周年，今（3）日偕同創立50周年的台灣富綢纖維，以及創立30周年的流亞科技，共同舉辦公益淨灘活動，齊赴新北市貢寮區福隆海岸。上午共計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤及不可回收垃圾200公斤，展現紡織業守護美麗海灘、重視環保的用心。

絲織公會理事長莊燿銘表示，此次淨灘公益活動共有三個合辦單位，分別由桃園及台北搭乘6輛遊覽車前往。為準確傳遞環境教育予每位參加者，除行前宣導外，並蒐集多個淨灘公益影片於車上播放，搭配環教老師解說，讓參加者深刻感受此刻全球海洋環境，正因大量人類製造的塑膠等廢棄物垃圾，造成嚴重的生態汙染，亟需喚醒民眾投入環保，守護海洋環境。

莊燿銘表示，為呼應此次淨灘活動的環保主題，特以回收寶特瓶為主要原料，製作全製程台灣生產的機能、時尚、環保圓領衫，用以致贈每位參加者。希望透過此次活動的拋磚引玉，未來能有更多團體參與淨灘，實際投入環境保護的行動。

今日的淨灘公益活動，由絲織公會理事長莊燿銘、台灣富綢董事長及流亞科技董事長陳暐仁親自帶領，共有會員及公司同仁近200人參與，共計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤及不可回收垃圾200公斤。另，今日淨灘活動結束後，大部分參加者均以蔬食午餐，也是用實際行動響應環保的一種方式。

以行動響應環保，絲織公會、台灣富綢與流亞科技今日舉辦公益淨灘活動。記者魏鑫陽／攝
以行動響應環保，絲織公會、台灣富綢與流亞科技今日舉辦公益淨灘活動。記者魏鑫陽／攝
絲織公會理事長莊燿銘表示，希望透過此次活動，能讓與會者感受到環保的重要性，而活動只是開始，希望以後從日常生活做起、一起減少垃圾的產生。記者魏鑫陽／攝
絲織公會理事長莊燿銘表示，希望透過此次活動，能讓與會者感受到環保的重要性，而活動只是開始，希望以後從日常生活做起、一起減少垃圾的產生。記者魏鑫陽／攝

環保 公益活動 廢棄物

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