絲織公會慶70周年響應環保 與富綢、流亞合辦公益淨灘

台灣區絲織工業同業公會歡慶創會70周年，今（3）日偕同創立50周年的台灣富綢纖維，以及創立30周年的流亞科技，共同舉辦公益淨灘活動，齊赴新北市貢寮區福隆海岸。上午共計撿拾寶特瓶等可回收資源100公斤及不可回收垃圾200公斤，展現紡織業守護美麗海灘、重視環保的用心。

絲織公會理事長莊燿銘表示，此次淨灘公益活動共有三個合辦單位，分別由桃園及台北搭乘6輛遊覽車前往。為準確傳遞環境教育予每位參加者，除行前宣導外，並蒐集多個淨灘公益影片於車上播放，搭配環教老師解說，讓參加者深刻感受此刻全球海洋環境，正因大量人類製造的塑膠等廢棄物垃圾，造成嚴重的生態汙染，亟需喚醒民眾投入環保，守護海洋環境。

莊燿銘表示，為呼應此次淨灘活動的環保主題，特以回收寶特瓶為主要原料，製作全製程台灣生產的機能、時尚、環保圓領衫，用以致贈每位參加者。希望透過此次活動的拋磚引玉，未來能有更多團體參與淨灘，實際投入環境保護的行動。