日商捷熱能源：完成海鼎離岸風電計畫股權轉移

日本離岸風電開發商捷熱能源（JERA）去年10月未與科理歐永續能源（Corio Generation）共同投標海鼎計畫，該案在今年2月由法國道達爾能源（Total Energies）接手。捷熱能源今（2）日宣布，已完成台灣海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）股權轉移。

捷熱能源強調，將繼續與其合資夥伴密切合作，投入海洋風電（Formosa 1）的運營與及海能風電（Formosa 2）的交付。

捷熱能源今日發出聲明，捷熱能源原為海鼎離岸風電計畫合資股東，三年來深度參與專案開發，奠定未來專案成功並向前邁進的基石。

然而，公司為優化旗下事業投資組合，經過審慎評估後，捷熱能源決定轉讓該計畫所有股份，捷熱能源也強調，除海鼎計畫外，捷熱能源仍將持續在台參與其他既有能源專案。

展望未來，捷熱能源將致力推廣再生能源，延用並拓展在台積累之堅實人才、經驗、與合作夥伴關係，作為全球事業發展的基石。捷熱能源的企業願景是透過結合再生能源與低碳火力發電，為世界各地、包含亞洲與歐洲的永續發展開啟新局。