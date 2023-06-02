浩鼎人事異動 王慧君博士出任執行長

浩鼎（4174）今天公告執行長異動，找來全球全球知名藥物法規專家、前BMS集團副總裁王慧君接任執行長暨發言人，她在製藥業成績顯赫；曾率BMS團隊在五大治療領域，開發9種首創新藥在美國成功上市，並推廣至世界各地，嘉惠病患無數。未來浩鼎董事長閻雲及執行長王慧君一起攜手推動浩鼎營運再上層樓。

王慧君任職美國必治妥施貴寶大藥廠29年5個月期間，從病毒學高級研究員起步，歷經醫療通訊資深作者、全球標籤部門主管、全球法規與安全科學部門美國聯絡副處長、國際法規戰略處長、國際法規部門領導人兼集團董事、中國及香港法規處負責人暨執行董事、集團副總裁暨全球癌症法規科學負責人等十次職務變遷，每次均肩負起更大的責任。

王慧君博士是全球知名藥物法規專家，憑藉其藥物開發經驗、法規戰略思維，及在腫瘤學、病毒學和諸多治療領域的深厚基礎，她在製藥業成績顯赫；總計近30年間，在愛滋病、B、C型肝炎、心血管、器官移植和癌症五個治療領域，共開發了9種首創新藥在美國成功上市，並推廣至歐洲、中國、日本及世界各地，嘉惠病患無數。

近三年半裡，她帶領的BMS團隊完成在全球提交 15 種新癌症治療方案紀錄，其中包括2 個首創新藥和 13 個新適應症核准。近年來備受矚目的重磅新藥（blockbuster）OPDIVO，即由Heidi經手，除了美國FDA，全球各國包括台灣在內已獲陸續核准藥證；對她來說，這是職涯中的高光時刻。

王慧君強調，讓病患及時受惠於最新醫藥科技的成果，是這項工作最大的意義，也是她數十年奉獻製藥工作最大的動力。

她經常應邀在國際會議或研討會演講，從巴西、中國、日本、韓國到台灣的政府當局，經常向她諮詢、請益。她也關切台灣生技製藥業發展，業餘並出任台灣創新藥物聯盟導師，經常往返台美，指導年輕一代如何結合專業與熱情，為新藥開創未來。此外，最近母校輔仁大學並敦聘她出任捐贈基金會董事。