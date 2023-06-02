「年收沒百萬難買房」向外擴散 這3區擠入前十

隨全台房價飆漲，東森房屋統計聯徵中心資料發現，不只主要都會區購屋族沒有百萬年薪，很難買房上車，七都以外其他縣市，百萬收入房貸族占比也有明顯增加的跡象。

進一步觀察，2022年全台高收入房貸族購屋占比前十名，除了五都及新竹縣市，有3個縣市不屬於主要都會區，包括苗栗縣、台東縣和嘉義市。

其中，苗栗縣、台東縣更是力壓台南、桃園、高雄，成為全台高收入房貸族佔比第6高和第7高的縣市，其高收入房貸族佔比分別達到32%、31%，而嘉義市則以29.6%的高收入房貸族佔比排行全台第10。

黃勝暉表示，過去幾年在全球QE、低利率、台商回流等利多因素刺激下，全台各地房價同步飆漲，依內政部不動產資訊平台統計，全國住宅價格指數即從2018Q4的100.8，快速上漲到去年Q4的127.51，5年來漲幅接近3成。

房價狂飆，使得購屋門檻快速升高，根據聯徵中心資料，2022年除六都及新竹縣市外的其他縣市，百萬收入房貸族占比約為25.3%，相較於2012年的18.4%，提升近7個百分點，顯見低收入族群買不起房的現象正在向全台擴散。