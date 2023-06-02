快訊

年過50學芭蕾不敢說...被偏見綁架 日本「老害」成仇恨

獨╱外資機構Glass Lewis報告 新光金公司派全獲支持

大王具足蟲拉麵引爆話題 真的能吃嗎？解密真身「巨深水虱」真面目！

「年收沒百萬難買房」向外擴散 這3區擠入前十

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

隨全台房價飆漲，東森房屋統計聯徵中心資料發現，不只主要都會區購屋族沒有百萬年薪，很難買房上車，七都以外其他縣市，百萬收入房貸族占比也有明顯增加的跡象。

進一步觀察，2022年全台高收入房貸族購屋占比前十名，除了五都及新竹縣市，有3個縣市不屬於主要都會區，包括苗栗縣、台東縣和嘉義市。

其中，苗栗縣、台東縣更是力壓台南、桃園、高雄，成為全台高收入房貸族佔比第6高和第7高的縣市，其高收入房貸族佔比分別達到32%、31%，而嘉義市則以29.6%的高收入房貸族佔比排行全台第10。

黃勝暉表示，過去幾年在全球QE、低利率、台商回流等利多因素刺激下，全台各地房價同步飆漲，依內政部不動產資訊平台統計，全國住宅價格指數即從2018Q4的100.8，快速上漲到去年Q4的127.51，5年來漲幅接近3成。

房價狂飆，使得購屋門檻快速升高，根據聯徵中心資料，2022年除六都及新竹縣市外的其他縣市，百萬收入房貸族占比約為25.3%，相較於2012年的18.4%，提升近7個百分點，顯見低收入族群買不起房的現象正在向全台擴散。

黃勝暉表示，房子的總價本來就很高，即使稍稍調漲，也令許多人吃不消，尤其近年薪水的調漲卻明顯追不上房價、物價的漲速，購屋民眾肩上的壓力愈來愈重，收入有限的購屋民眾自然不敢輕易進場。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

房貸 房價

延伸閱讀

嘉義市興中市場將拆 居民美化海報牆成紀念打卡熱點

不健康餘命平均8年 嘉義市友善高齡城市辦預防失智失能課程

高市都會區12戶無自來水 立委爭取延管8月有水用

自住購屋翻身靠這次！3字頭和東區百萬房價當鄰居

相關新聞

就是不認輸 泰山公司派提出假處分禁止新董事行使職權

龍邦日前召集泰山股東臨時會，改選董事，拿下4董1獨董，公司派僅拿下2董1獨，經營權易主，但公司派拒絕認輸，今公告提出假處...

台灣一半益生菌出自它！最強益生菌軍火商 如何打進美德韓澳？

你知道台灣人最愛吃什麼保健食品嗎？去年，台灣保健食品產值推估超過1700億元，數千種商品中，最受歡迎的是益生菌，單一品類年營收就超過43億元。

新北未登工廠 7成無改善計畫遭糾正

新北市轄內約2萬間工廠，其中約5400間為未登記工廠，新北市經發局去年依工廠管理輔導法輔導合法化，但申請的1829間工廠...

「年收沒百萬難買房」向外擴散 這3區擠入前十

隨全台房價飆漲，東森房屋統計聯徵中心資料發現，不只主要都會區購屋族沒有百萬年薪，很難買房上車，七都以外其他縣市，百萬收入...

航空業首創！ANA 集團開始發行NFT

ANA NEO 股份有限公司及全日本空輸股份有限公司透過活用區塊鏈技術開啟了新業務，於2023年5月30日起發行NFT ...

中保科林孝信把時間留給自己跟公益 期許打造蘭陽音樂文化

中保科創辦人林孝信傳承由兒子林建涵接班擔任董事長，林孝信想要多留點時間給自己跟故鄉宜蘭，全力拚公益，近期規劃送件申請成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦