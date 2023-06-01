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買氣反彈？ 台中5月房市月增32.4%、3大熱區在這

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
六都今年5月買賣移轉棟數，台中市以北屯、西屯、南屯等3區為三大交易熱區。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
六都今年5月買賣移轉棟數，台中市以北屯、西屯、南屯等3區為三大交易熱區。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

六都今年5月買賣移轉棟數揭曉，其中台中4052棟，月增32.4%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台中北屯、西屯、南屯等3區，在新案交屋的力挺下，重新歸位為台中前三交易熱區。

六都今年5月買賣移轉棟數揭曉，分別是台北2553棟，月增29.3%；新北5562棟，月增43.9；桃園3724棟，月增40.3%；台中4052棟，月增32.4%；台南1952棟，月增8.7%；高雄3525棟，月增34%；六都合計共2萬1368棟，月增33.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月各都成交量較上月增加，主要是許多地區再度浮現新案交屋潮，加上不少等待多時的剛性消費者，近期逐漸進入市場尋覓物件，使5月量能反彈上升。

張旭嵐說明，下半年有平均地權條例新法上路、中央大選、全球經濟放緩等多空因素拉扯，且市場主力的自住買盤，追價態度也還偏向保守，買賣雙方依舊處於磨合期，推估下半年房市朝「量縮價平」發展。

陳定中指出，今年以來，北屯有「松築瓚」、「鉅虹森美館」、「惠宇大容」、「登陽城之華」等指標案陸續交屋，今年5月以821棟居榜首；西屯區有「親家河南道」、「國聚之遇」等案完工，今年5月以491棟居次；南屯的「勝美敦美」、「文心1號」也接連取得使照，今年5月以449棟居第三。

平均地權條例

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