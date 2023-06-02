大師論壇／戴蒙：金融穩定 已成全球性問題

去年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯．戴蒙（Douglas Diamond）昨天出席「二○二三大師論壇」，他以「銀行與金融危機」發表專題演講表示，長期低利率之後快速升息的效應逐漸顯現，金融穩定再度成為焦點，且已成為全球性問題。

戴蒙也與亞洲大學師生座談。戴蒙說，很開心看到這麼多年輕學子對經濟議題感到興趣，希望透過對談能讓學生有啟發。他勉勵同學不需要為新科技感到恐慌，那只是技術層面的突破，它最終的影響，還是在社會與經濟的挑戰，這才是最需要學習的地方，重點是要發揮自己的價值，創新帶動社會進步。

經濟日報與兆豐金控昨天共同主辦「二○二三大師論壇」，邀請去年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙來台演講，並與國內的專家共同座談。聯合報系董事長王文杉表示，經濟日報從二○○七年開始舉辦大師論壇，十六年來已有十六位諾貝爾經濟學獎得主參與，分享他們的真知灼見。「大師論壇」已成為台灣向國際經濟大師請益與交流的重要平台，也是聯合報系送給台灣社會的知識饗宴。

蔡英文總統致詞時表示，政府在疫後劇烈變化的政經局勢下，採取多項措施，為台灣打造更有韌性的經濟和產業，並繼續協助金融業邁向創新化、數位化及國際化，以吸引更多國際機構和資金來台，為台灣資本市場帶來新動能。她指出，台灣的資本市場體質，非常健康，獲得國際市場的看好及肯定。

前一陣子歐美銀行連續發生危機，戴蒙在圓桌論壇說，這和二○○八年金融海嘯不同，銀行擠兌蔓延的原因並非資產品質不好，而是監理機關沒有做好該做的事，一旦發生問題，提高存款保障是很好的做法，但不用拉高到百分之百。假設把存保的上限設在銀行存款額度的八成，就只需關注可能發生問題的兩成，不用擔心會爆發嚴重擠兌。台灣長期金融穩定，大家對國家的償債能力很有信心，無須將存款保險拉高到百分之百。

亞大校長蔡進發表示，亞大接軌國際化的腳步從不停歇，為培育學生國際宏觀，與世界發展脈動同步，已邀請第十八位諾貝爾獎得主和亞大師生對談，成為亞大辦學國際化的特色。