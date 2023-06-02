快訊

熱如夏上看36度注意長浪 吳德榮：明起1周天氣不穩定

不確定性消除 史坦普、那斯達克指數攀9個月新高

治療腸衰竭 國內首例活體小腸移植150公分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大師論壇／戴蒙：金融穩定 已成全球性問題

聯合報／ 記者楊文琪張瀞文謝柏宏／台北報導
二○二三「大師論壇」昨天舉行，總統府副秘書長張惇涵（左起）、經濟日報社長劉永平、亞洲大學校長蔡進發、兆豐金控總經理胡光華、聯合報系董事長王文杉、蔡英文總統、諾貝爾經濟學獎得主戴蒙、財政部長莊翠雲、國發會主委龔明鑫、富邦金控首席經濟學家羅瑋、中經院院長葉俊顯等人一同合影。記者林俊良／攝影
二○二三「大師論壇」昨天舉行，總統府副秘書長張惇涵（左起）、經濟日報社長劉永平、亞洲大學校長蔡進發、兆豐金控總經理胡光華、聯合報系董事長王文杉、蔡英文總統、諾貝爾經濟學獎得主戴蒙、財政部長莊翠雲、國發會主委龔明鑫、富邦金控首席經濟學家羅瑋、中經院院長葉俊顯等人一同合影。記者林俊良／攝影

去年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯．戴蒙（Douglas Diamond）昨天出席「二○二三大師論壇」，他以「銀行與金融危機」發表專題演講表示，長期低利率之後快速升息的效應逐漸顯現，金融穩定再度成為焦點，且已成為全球性問題。

戴蒙也與亞洲大學師生座談。戴蒙說，很開心看到這麼多年輕學子對經濟議題感到興趣，希望透過對談能讓學生有啟發。他勉勵同學不需要為新科技感到恐慌，那只是技術層面的突破，它最終的影響，還是在社會與經濟的挑戰，這才是最需要學習的地方，重點是要發揮自己的價值，創新帶動社會進步。

經濟日報與兆豐金控昨天共同主辦「二○二三大師論壇」，邀請去年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙來台演講，並與國內的專家共同座談。聯合報系董事長王文杉表示，經濟日報從二○○七年開始舉辦大師論壇，十六年來已有十六位諾貝爾經濟學獎得主參與，分享他們的真知灼見。「大師論壇」已成為台灣向國際經濟大師請益與交流的重要平台，也是聯合報系送給台灣社會的知識饗宴。

蔡英文總統致詞時表示，政府在疫後劇烈變化的政經局勢下，採取多項措施，為台灣打造更有韌性的經濟和產業，並繼續協助金融業邁向創新化、數位化及國際化，以吸引更多國際機構和資金來台，為台灣資本市場帶來新動能。她指出，台灣的資本市場體質，非常健康，獲得國際市場的看好及肯定。

前一陣子歐美銀行連續發生危機，戴蒙在圓桌論壇說，這和二○○八年金融海嘯不同，銀行擠兌蔓延的原因並非資產品質不好，而是監理機關沒有做好該做的事，一旦發生問題，提高存款保障是很好的做法，但不用拉高到百分之百。假設把存保的上限設在銀行存款額度的八成，就只需關注可能發生問題的兩成，不用擔心會爆發嚴重擠兌。台灣長期金融穩定，大家對國家的償債能力很有信心，無須將存款保險拉高到百分之百。

亞大校長蔡進發表示，亞大接軌國際化的腳步從不停歇，為培育學生國際宏觀，與世界發展脈動同步，已邀請第十八位諾貝爾獎得主和亞大師生對談，成為亞大辦學國際化的特色。

諾貝爾獎 兆豐金控

延伸閱讀

他們不怕… 馬斯克到戴蒙 美企巨頭爭相訪中

經濟日報論壇 蔡英文：帶給民眾更安全的數位金融環境

馬斯克中國行 奉承宴請不斷

小摩CEO戴蒙批美中緊張顛覆國際秩序 艾克曼拱他選總統

相關新聞

車市報喜 18年來最旺5月

台灣車市5月再創佳績，5月份車市掛牌總計42,478台，比上月增加11.1%，更比去年同期多了37.4%，創下近18年來...

大師論壇／戴蒙：金融穩定 已成全球性問題

去年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯．戴蒙（Douglas Diamond）昨天出席「二○二三大師論壇」，他以「銀行與金融危機...

長榮獲全球最佳航空第8名

國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com五月卅一日公布最佳航空公司大獎評選結果，長榮航空榮獲二○二三年全...

工研院臺灣樣貌調查…展望2035 首重科技防災

因應下世代產業挑戰，工研院昨天公布「二○三五臺灣樣貌調查結果」，民眾票選二○三五年台灣三大期待情境，依序為「防災無死角」...

泰山若調股利 16日中午前須公告

老牌食品廠泰山經營權變天，龍邦在取得泰山過半董事席次後，可能調整每股配發四元現金股息。金管會證期局副局長張子敏昨天說，泰...

車廠今年重辦夏季競賽促銷

歷經三年的疫情與缺車嚴重，被車廠視為年度大事的夏季競賽在停辦三年之後，今年終於回歸。龍頭車廠和泰車搶攻暑假市場，本月起各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦