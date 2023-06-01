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豐原太平洋百貨時尚型男全新改裝 金門物產展盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐原太平洋百貨最夯的「金門物產展」，即日起至6月13日開展。記者宋健生/攝影
豐原太平洋百貨最夯的「金門物產展」，即日起至6月13日開展。記者宋健生/攝影

豐原太平洋百貨最夯的「金門物產展」，今(1)日起至6月13日在9樓開展，豐原太平洋百貨準備了開幕好禮，開幕首四限量超殺優惠、截角限量金門特色商品最低49折就能買到。

今年也準備了每年必買的香濃減糖金門貢糖、特殊地理環境製成獨有口感的金門麵線、必囤貨一年份的一條根系列等，通通都是一年一度金門物產展不可錯過的必入手特產。

另外，今年還邀請台灣特色品牌一同參展，不論是在地金門物產或是台灣特色商品，來金門展就能一次購足。

豐原太平洋百貨表示，為帶給顧客全新購物體驗，除了不斷引進新櫃位，更持續進行樓層改裝打造新風貌，6樓時尚型男愛運動的紳仕休閒區，即日起改裝全新登場，將提供顧客購物的新享受。

6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場，第一階段紳士休閒區有多家人氣品牌以全新面貌揭開序幕，包括仕紳最喜愛的企鵝、Wolsey、夢特嬌、PLAY BOY GOLF、PING、皮爾卡登；正裝必備的MORLEY、JUN、PPFM、LYNX、寺孝良品。

時下最夯的戶外休閒TRAVELER、JORDON、名人泳裝。還有潮流必備的FILA、le coq sportif SPORTS，以及豐原首度登場的男士服飾REGATTA CLUB、NEWYOKER、Kinloch Anderson。

同時，豐原太平洋百貨更預告6月21日第二階段將盛大登場，除了眾所期待的6樓運動用品區-Adidas 60坪形象店、豐原首開The North Face等國際知名品牌之外，更有詢問度破表、最受歡迎的泰式料理第一品牌「瓦城」將在B2開幕，滿足眾多饕客的味蕾。

即日起至6月13日，百貨會員在全館指定樓層當日滿2,000元，就有機會抽中市價2萬6,800元的LG空氣清淨機，以及上千份好禮現場抽現場領。

指定樓層單筆消費滿2,000元，還可享點數2倍送；當日滿3,000元送市價820元恆彩時尚平盤28cm，還有限量超狂點數加價購超值商品，最低一折就能把商品帶回家。

豐原太平洋百貨6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場。豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨6樓時尚型男愛運動樓層改裝新登場。豐原太平洋百貨提供

金門 運動 市價

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