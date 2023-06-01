中鋼招新血輪243人 6月1日開始報名
因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）公開招募243名新進人員，包括師級職位59名、員級職位184名，報名期間自6月1日起至6月14日下午5時止。報名網址：https://csc2023.nsysu.edu.tw
中鋼行政副總黃一中表示，面對全球鋼鐵市場競爭及2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼深化ESG(環境、社會、公司治理)工作，致力研發及推展優質精緻鋼品，例如已取得多家國際電動車大廠馬達用鋼認證並跨足太陽能光電、離岸風電等綠能產業，投入綠色軌道運輸工作，包括建造台灣高鐵電車線工程車，以及參與高雄捷運、高雄輕軌、淡海輕軌、安坑輕軌等工程，為建構綠色生活貢獻心力。
黃一中指出，中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業。」為願景，秉持「團隊、企業、踏實、求新」四大精神，不斷創新求變、因應時勢，除持續深耕鋼鐵本業，協助下游相關產業升級，提升整體產業國際競爭力外，更導入智慧製造，朝成為智能產銷精緻鋼廠的目標前進。
根據求職網今年調查，畢業生最想進入的夢幻企業中，中鋼公司在傳統產業名列TOP10。
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