中研院與莫德納簽MOU 共推莫德納台灣mRNA前瞻新創獎

中央研究院與莫德納台灣公司今（1）日共同宣布，雙方正式簽訂合作意向書，建立策略合作關係，同時宣告共同發起「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，廣邀台灣優秀研究團隊參與評選，期望藉由台灣豐富的生物技術資源與新創能量，結合莫德納mRNA技術與及全球經驗，共創台灣生醫產業未來。

中研院與莫德納台灣公司今日的合作儀式，由中研院副院長唐堂、中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、莫德納台灣公司總經理李宜真，與莫德納基因（Moderna Genomics）總經理暨科學長黃翊群共同主持。

值得留意的是，為了這次參與簽署儀式，專程自美國莫德納總來台的黃翊群，為台灣出生及長大，14歲才跟父母移民美國的分子生物專家，他另有一個個改變世界的身份，就是說服莫德納將mRNA技術從製藥轉向疫苗的關鍵人物。

黃翊群表示，他先前對學術沒那麼興趣，投入職場一開始也是做業務開發，且時間長達12年， 後來進入莫德納也是做業務開發，直到後期才又開始學術研究，是很重要的轉折，莫德納有資金、資源可以孵化很好的研究，可以嘗試所有熱愛的事情，呼籲所有科學研究的人持續下去，有努力不懈、好奇心的，就有機會孵化偉大的想法，相信好的想法總有一天都能發揚光大。

唐堂表示，莫德納與中研院的合作意向主要為以下三個面向：一、建立臺灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會；二、選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程；三、提供團隊參與國際交流的機會，增加其國際化的機會。

李宜真表示，她是莫德納台灣分公司第一位員工，目前有七位員工，今年底會擴增到12位，希望短期全球研發臨床試驗計畫能來到台灣，包括流感呼吸道融合病毒共48個研究計畫，也希望透過mRNA技術為病人找到解方，並讓台灣人才成為亞太區人才，最重要的是有堅實的準備，才能面對可能下一個大疫情的來到。

李宜真更說，有信心用mRNA做流感疫苗研發，莫德納是很敢做夢的公司，曾想過全球高齡化浪潮來臨，為什麼孩童有二合一、三合一疫苗，但成人卻沒有，因此莫德納接下來希望把所有疫苗融合在一起，方便大家接種疫苗。

唐堂副表示。中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規劃建置核心設施「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。

作為合作的第一步，且為了加速mRNA技術的發展、培植台灣生醫研究人才，莫德納台灣與中央研究院攜手共同舉辦「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下五大治療領域：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病、自體免疫疾病。每組獲選團體/個人可以獲得新台幣50萬元整研究支持獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。

吳漢忠表示，國家生技研究園區作為台灣生醫新創的搖籃，致力於協助研發團隊串接國內外資源。mRNA技術在全球生物技術領域中扮演著重要的角色，在經歷了新冠疫情的考驗以及其他多個疾病領域的實驗後，本院與莫德納的mRNA技術日益成熟。這次的合作意向書將促進雙方相關研究領域間的交流與合作，幫助研究人才與國際上最新的生物醫學技術接軌，創造更多接軌世界舞台的機會。