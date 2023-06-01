LEXUS 連4月銷售超越歷史紀錄 居豪華車市場No.1寶座

國內車市再傳捷報，Lexus品牌5月分再度以3,013台傲人成績，奪下豪華車市場龍頭寶座，蟬聯4個月銷售冠軍，並連續4個月改寫豪華車市場同期最佳銷售實績，展現強大販售實力。在豪華MPV、中大型豪華房車、豪華休旅車持續優異表現，穩居各級距5月及年度累計第1名。

汽車零組件缺料問題陸續改善，LEXUS新車到港的數量增加，而且去年訂單退單率並不高，今年不斷交車加持下，銷售表現一路衝高，其中，NX車系5月掛牌再次勇奪單一車系第一名，轎車的ES車系5月登錄299台，前五個月累計1,534台，遙遙領先同級競爭對手，稱霸市場，占中大型豪華房車市場41%。

LEXUS的RX大改後接單暢旺、小型休旅車的NX也是熱門車款，今年銷售看俏；

豪華休旅車系5月登錄2,483台，其中NX車系再次突破千台，今年累積登錄6,267台，去年同期比179%，中大型休旅車RX 5月登錄584台，全年累計2,685台，持續穩居中大型豪華休旅車級距寶座；UX車系表現同樣優異，以548台奪下該級距最暢銷車型No.1，1~5月已累計2,479台，去年比高達202%。

Lexus前五個月累計銷售台數達13,943台，去年比161%，創下歷史新高，Lexus也將持續導入多元車款及提供優質服務，隨著充電愈來愈方便，國內電動車的需求量急速攀升，Lexus首台基於e-TNGA平台打造的電動車網路討論聲量高，提升台灣消費者用車體驗。