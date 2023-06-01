積極培訓機械人才 上銀董座卓文恒獲頒虎尾科大名譽博士

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事長卓文恒，今(1)日獲國立虎尾科技大學頒授名譽工學博士學位。上銀與虎科大也宣布，雙方將共同籌設人才培育中心，專攻精密機械、機電整合、智慧製造，讓工程領域向下扎根，厚植台灣智慧機械產業發展實力。

今天的名譽博士學位頒授典禮，由虎尾科技大學校長張信良主持，包括教育部政務次長林明裕、虎尾科大創校校長張天津、台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長戴雲錦、上銀集團總裁卓永財等人齊聚一堂，獻上祝賀。

張信良表示，上銀是世界傳動控制科技的領導品牌，與虎尾科大產學合作極為密切。卓文恒帶領上銀團隊，迎向智慧製造發展新世代，其熱心參與公共事務，於社會與產業福祉貢獻卓著，符合學校校訓「誠正精勤」精神，經名譽博士學位審查委員會通過，授予名譽工學博士學位。

成立於1989年的上銀科技，是國內老字號滾珠螺桿專業製造商，深耕台灣超過30年，歷經與見證了台灣機械產業的多元發展，也隨著台灣科技產業與時俱進持續發展。

近年來在卓文恒的領軍下，上銀跨足醫療產業的機械設備發展，獲市場好評，即便上銀已位居全球第二大滾珠螺桿製造廠，依然將每年營收的5%至6%投入培訓台灣機械產業人才中。

2019年新冠疫情爆發時，全球都在鬧口罩荒，上銀隨即加入工具機暨零組件公會(TMBA)組成的台灣口罩國家隊，支援政府擴充口罩設備，團隊於45天完成92台機器，讓台灣口罩產量從日產188萬片變成2,000萬片。

上銀教育基金會還自掏腰包，製作紀錄片「創罩奇蹟」，完整記錄團隊從成軍到完成任務的過程，傳遞台灣製造實力與彈性，以及機械產業特有的文化，作為傳承與管理教案。

卓文恒表示，上銀非常關注台灣教育深耕與發展，為了落實教育關懷，上銀在總裁卓永財的力倡下，成立了上銀科技教育基金會。

佃農家庭出身的卓永財，始終認為教育是窮人子弟能夠翻身的重要關鍵與推手，2014年在雲林莿桐國小推動英語教學，每年投入200多萬元，目前委託虎尾科大應用外語系辦理，希望學童在國小階段就能奠定良好的英語基礎，養成不懼怕開口說英語的習慣。

2022年也投入近百萬在莿桐國小推動STEAM教育示範基地計畫，讓學生能透過STEAM教育豐富的想像力與創造力，融合並應用數學和科學知識，來解決生活中的問題。典禮中，莿桐國小校長李美憙也到場表達祝賀與感謝。

卓文恒指出，上銀從事機械產品起家，工廠實作經驗是上銀相當重視與珍惜的資產，為了從求學階段就開始培訓專業的機械人才，上銀成立了機械碩博士論文獎，鼓勵碩博士學生可以在機械產業上持續的專研與發展。

另為強化理論與實務並重，上銀與虎尾科大成立產學攜手專班，企盼藉由虎尾科大教師專業的學理知識，結合上銀實作經驗，培養別具理論與實務並重的現代化機械專業人才。目前，上銀員工數4,500餘人，其中虎尾科大畢業的就有360餘人。

林明裕表示，虎尾科大是台灣技職院校的模範生，上銀則是世界傳動控制科技的領導品牌，上銀與虎科大的科專計畫涵蓋動力機械系、機械設計系、電子工程系師生團隊，合作計畫的經費共達1億1,722萬元。