快訊

好閃！40歲李佳穎被求婚 見小9歲男友捧1.3克拉鑽戒下跪噴淚

處理性騷案反問被害人「為何不跳車」 許嘉恬遭民進黨停職

從PC配角到AI霸主 輝達整合3利器讓英特爾稱臣

日股創33年新高 日股基金績效表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
28檔境外日本大型股票基金報酬率。
28檔境外日本大型股票基金報酬率。

度過「失落三十年」，日經225指數近期急速飆升，突破33年來的新高點，受日股大幅上漲激勵，日股基金今年以來上漲超過一成，法人表示，日本是目前少數仍維持低利率的國家，加上國際資金持續的看好，部分華爾街投行更大喊，還有更多上漲空間，日股基金未來的表現仍大有可為。

今年以來，日股持續攀升，在5月最後一周，日經225指數最高漲至31560.42點，創下1990年7月以來的新高點，根據Bloomberg統計，截至5月30日為止，日經225指數今年漲幅為18.71%，日本東證一部指數則上漲13.01%。

受日股上漲激勵，日股基金也繳出亮眼成績單，根據Morningstar統計，截至5月29日為止，日股基金今年以來報酬率超過12%。展望日股後市，安盛投資管理日本股票基金B產品經理廖伯修表示，從基本面分析，日本第1季GDP年增率為1.6%，優於市場預期，提振了持續復甦的希望， 這可能反映了新冠疫情大流行後的強勁消費需求。

廖伯修指出，從貨幣政策來看，日本央行總裁植田和男5月底表示，在工資持續提高的情況下，離實現達成穩定的 2% 通膨目標還有一段時間，因此日銀的立場是堅定地維持貨幣寬鬆政策 。儘管目前通膨率遠超過 2%，但預料 2023 年年中時將會明顯放緩至 2% 以下，因此為了達成穩定的通膨目標，需繼續推行寬鬆政策。

此外，國際資金持續的淨流入日本股票基金，也顯示市場對日股的後勢表現，持續維持看好的態度，根據Bloomberg統計，截至5月26日，今年以來國際資金買超日本超過289億美元，不但超過中國大陸的買超253億美元，更是亞洲國家當中，買超金額最高的國家。

廖伯修說，日本股市近期的優異表現，更獲得華爾街投行的青睞，高盛最新報告指出，國外投資人持有日股的比率依然偏低，認為日本經濟的「結構性變化」將持續激勵股市上漲，預期日股今年仍有3%左右的上漲空間；美銀的投資報告則認為，預期國際資金將更多買進日股，同時，日股的上漲並未脫離基本面，只要企業財報持續改善，我們就會看到日股繼續走高。

日股 日本央行

延伸閱讀

晶片股助威 日韓股好牛

日股基金 還有上漲空間

日圓十年來從80貶至140 大型金控：後續還有得貶

投資人獲利了結 日股全線下跌

相關新聞

夢幻CEO排行榜出爐 第一名是他！輝達創辦人黃仁勳排第四

哪位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」人選？根據yes123求職網今（1）日公布的調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序為...

王子、公主進入董事會 企業接班平均34歲開始栽培

根據yes123求職網今（1）日公布的調查發現，對於「企業接班人」計劃，有65.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比例破...

積極培訓機械人才 上銀董座卓文恒獲頒虎尾科大名譽博士

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事長卓文恒，今(1)日獲國立虎尾科技大學頒授名譽工學博士學位。上銀與虎科大也宣布...

中油永續台灣 77週年慶祝大會 宣示打造氫淨家園

台灣中油今（1）日於台北中油大樓1樓大廳舉辦「77齊心打造氫淨家園」77週年慶祝大會，由董事長李順欽主持。李順欽表示，中...

購屋族反攻 台南殺價擴至2~3成、交易年減1成

台南、高雄5月買賣移轉棟數出爐！本月南二都表現均較上月稍回溫，呈月增年減，高雄5月買賣移轉棟數為3,525棟，月增34%...

日股創33年新高 日股基金績效表現亮眼

度過「失落三十年」，日經225指數近期急速飆升，突破33年來的新高點，受日股大幅上漲激勵，日股基金今年以來上漲超過一成，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦