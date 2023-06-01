變天！北台預售人氣減三成 這區一堆建案成交掛蛋

根據住展雜誌最新預售市調，北台灣5月房市人氣、買氣急墜，來客量月減近三成，成交量也減16%。其中北市最慘，一周來客只有10到20組，成交介於0到1組，許多建案成交掛蛋，好一點的，也只有賣一戶。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市成交慘的主因，一是北市建案開價高，且議價空間有限，價格太硬民眾啃不動，第二，新北市持續有新建案進場，總價相對低，吸走不少人氣。

根據住展調查，5月北台灣預售屋推案量約500億元，北台灣單一案量逾15億元以上的指標案，包括台北市「新潤朗格」、「日健邸」，新北市「新濠一滙」、「大廣豊仁」、「美德市」、「萊茵水花園」、「森聯上上謙-森治」。

5月完工釋出的新成屋戶數約3百戶，單一案量逾15億元以上的指標新案為桃園市「福容佳麗堡」。

至於5月線上待售的住宅建案數量，維持在1,200個左右，議價率則約10.8％，與上月差異不大。

住展追蹤的指標案5月平均周來客組數約23組，較4月減少9.8組，月減約三成。5月建案平均一周成交約2.6戶，較4月月減少約16.％。

成采錡表示，北台灣房市人氣月減近三成，主要是北市高價建案拖後腿。至於持續有新建案進場的新北三重、土城等區，因線上有多個指標案銷售中，聚客效應明顯，並以相對低總價單位銷況較佳。

不過當低總價戶型成為建案銷售保證，負面效果也慢慢顯現。

以新北三重為例，今年1月至5月底，新建案市場新增供給近2千戶中，約五成屬於坪數分別小於20、30坪的小2、3房格局，此類戶型占比提高逐漸影響消費者的總價認知，如在部分地區總價約1,500萬元可買到3房等，導致主要規劃正2房、3房格局的建案銷況卡關，形成手槍型格局比正方型格局好賣的房市奇觀。