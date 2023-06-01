快訊

處理性騷案反問被害人「為何不跳車」 許嘉恬遭民進黨停職

從PC配角到AI霸主 輝達整合3利器讓英特爾稱臣

羨慕！明年軍公教調薪4% 25年來幅度最高

變天！北台預售人氣減三成 這區一堆建案成交掛蛋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌
房市示意圖。住展雜誌

根據住展雜誌最新預售市調，北台灣5月房市人氣、買氣急墜，來客量月減近三成，成交量也減16%。其中北市最慘，一周來客只有10到20組，成交介於0到1組，許多建案成交掛蛋，好一點的，也只有賣一戶。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市成交慘的主因，一是北市建案開價高，且議價空間有限，價格太硬民眾啃不動，第二，新北市持續有新建案進場，總價相對低，吸走不少人氣。

根據住展調查，5月北台灣預售屋推案量約500億元，北台灣單一案量逾15億元以上的指標案，包括台北市「新潤朗格」、「日健邸」，新北市「新濠一滙」、「大廣豊仁」、「美德市」、「萊茵水花園」、「森聯上上謙-森治」。

5月完工釋出的新成屋戶數約3百戶，單一案量逾15億元以上的指標新案為桃園市「福容佳麗堡」。

至於5月線上待售的住宅建案數量，維持在1,200個左右，議價率則約10.8％，與上月差異不大。

住展追蹤的指標案5月平均周來客組數約23組，較4月減少9.8組，月減約三成。5月建案平均一周成交約2.6戶，較4月月減少約16.％。

成采錡表示，北台灣房市人氣月減近三成，主要是北市高價建案拖後腿。至於持續有新建案進場的新北三重、土城等區，因線上有多個指標案銷售中，聚客效應明顯，並以相對低總價單位銷況較佳。

不過當低總價戶型成為建案銷售保證，負面效果也慢慢顯現。

以新北三重為例，今年1月至5月底，新建案市場新增供給近2千戶中，約五成屬於坪數分別小於20、30坪的小2、3房格局，此類戶型占比提高逐漸影響消費者的總價認知，如在部分地區總價約1,500萬元可買到3房等，導致主要規劃正2房、3房格局的建案銷況卡關，形成手槍型格局比正方型格局好賣的房市奇觀。

建案 房市

延伸閱讀

低總價負面效應浮現 「小三打贏正宮」躍銷售主流

甜美校園人氣英語主播暖中莊舒羽 特殊選才上中正大學

颱風瑪娃離台風雨加大 北市晚間2路樹傾倒

北市進入腸病毒流行警訊期 教托育機構應落實通報與停課

相關新聞

夢幻CEO排行榜出爐 第一名是他！輝達創辦人黃仁勳排第四

哪位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」人選？根據yes123求職網今（1）日公布的調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序為...

王子、公主進入董事會 企業接班平均34歲開始栽培

根據yes123求職網今（1）日公布的調查發現，對於「企業接班人」計劃，有65.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比例破...

低總價負面效應浮現 「小三打贏正宮」躍銷售主流

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年5月分數43分，分數較4月（47.6分）減少4.6分，對應燈號維持綠...

中油董座李順欽：今年虧損一定會改善 將降到200億以下

台灣中油今（1）日於台北中油大樓1樓大廳舉辦「77齊心打造氫淨家園」77週年慶祝大會。中油董事長李順欽於會前記者聯訪時表...

土城明德、新莊副都心社宅35戶完工 今年再新增4處社宅

新北市社宅再多2處，新北市城鄉局表示，土城明德社會住宅及新莊副都心社會住宅已經完工，總計提供35戶，2處社宅都是容積獎勵...

長榮航召開法說會後 法人：今年獲利有望創新高

長榮航（2618）自去年10月邊境全面解封後，法人機構機構指出，客運量便呈現顯著回升，截至今年4月為止，單月客運量已恢復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦