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陽明海運與韓國現代重工簽署雙燃料貨櫃輪新船建造合約

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明今 (31) 日與韓國HD現代重工業株式會社 (現代重工)簽署5艘1.55萬 TEU LNG雙燃料貨櫃輪新船建造合約。業者提供
陽明今 (31) 日與韓國HD現代重工業株式會社 (現代重工)簽署5艘1.55萬 TEU LNG雙燃料貨櫃輪新船建造合約。業者提供

陽明海運（2609）今 （31） 日與韓國HD現代重工業株式會社 （現代重工）簽署5艘1.55萬 TEU LNG雙燃料貨櫃輪新船建造合約，由陽明海運技術長鄭正雄船長及現代重工執行副總 Jae Ho Kang 代表簽署。本系列新船為因應陽明海運中長期營運發展規劃及船隊汰舊換新所需，預計將自2026年起陸續加入船隊。

為呼應2050年淨零碳排之目標，陽明海運持續布局綠色節能船隊，除推動現有營運船隊落實船舶能源效率管理及船舶碳強度監控外，並成立專責單位積極關注各類型船舶節能裝置與未來船用燃料發展趨勢以搭配新船布建規劃；本次與現代重工所簽署之5艘15,500 TEU全貨櫃輪即採用LNG與低硫油之高壓型雙燃料主機，配置壓載水處理系統及相關節能裝備，符合國際最新環保與減碳法規。

同時本系列新造船舶亦配置整合式航行資訊與設備工況監控系統及全球衛星寬頻系統等航行操控裝置，有助於航行大數據資訊之蒐集並提升船舶營運安全管理。

陽明海運目前營運船舶共94艘，總運能逾71.5萬TEU，透過船隊逐步汰舊換新，使用替代能源之自有節能船舶交付，將可有效優化船隊、降低營運成本與進一步降低溫室氣體排放，並可依業務需要靈活配置新船於歐、美等主要航線，提升陽明海運整體營運競爭力同時提供客戶完善且優質的運送服務。 

陽明海運 低溫

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