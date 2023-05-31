置產客逆風出手！中科「寶輝國際莊園」實登衝破7字頭

央行升息、打房政策夾擊房市，投資客紛紛收手退場，今年不動產看似淪空頭；然而盤點台中市各大熱區，西屯中科指標案「寶輝國際莊園」近日逆風揭露7字頭亮點交易，單價直逼七期。

同樣以剛需為主力的北屯機捷特區及單元十二，也接連以「寶輝THE SPRINGS」、「漢宇雲森SKYPARK ONE」打破區域行情天花板。

專家分析，銷售期拉長反而增加長期置產客觀望機會，多方考量後精準出手，從建案成交表現可見，現下產品保值性、品牌價值等實力更成決勝關鍵。

根據內政部實價登錄顯示，位於中科特區正核心的「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，屢創區域新高價。

其中，「寶輝國際莊園」今年3月以總價6,067萬元成交22樓高樓層戶別，總面積含3車位共104.83坪，扣除車位每坪達71.8萬元，刷新中科特區總、單價最高紀錄。21樓戶也於去年6月揭露以每坪69.8萬元售出，位居區域后位，全案近一年交易均價來到66.7萬元，緊追七期。

另外，二期「寶輝世紀莊園」，截自去年5月至今共售出8戶，換算平均單價達66萬元，顯見品牌高度扶植產品價值。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，自住市場當道，建商與購屋客間定位愈趨精準，更同步反映在銷售表現上，基地條件只是基本，社區如何創價並挹注永恆價值，考驗的是建商的品牌高度及規劃功力。

例如「寶輝VILLAGE」引進國際團隊，力推永續、健康的綠色生活模式，具品牌價值、保值與特殊性，吸引中彰投企業主、中科高階主管等菁英人士鎖定置產。

事實上，近來各大熱區接連刷新高價紀錄，寶輝鄰近機捷特區「寶輝THE SPRINGS」整併2,000多坪、三面臨路的稀有土地，規劃40至60坪，打造高質感莊園綠生活，年初揭露2樓戶以每坪67.9萬元成交，一舉衝破該區房市天花板，奠定市場地位。

位於單元十二的「漢宇雲森SKYPARK ONE」基地廣逾1,870坪，緊鄰萬坪南興公園與文中小預定地，光是綠地加總就達4.6萬坪，以22%超低建蔽率，規劃近1,500坪中庭花園，在宜居陽台可享有超大尺度千坪花園綠景，並打造27樓高獨棟森林綠態御邸。

社區內更規劃專屬迎賓車道，打造三進式森林莊園，採內外安全雙哨守護社區安全，備受高階客層青睞，也使一公開便創下區域預售實登第一名佳績，最新一期預售實登揭露，24樓總以總價3,924萬元成交，扣除車位後每坪單價61.41萬元，再次寫下區域新高。

值得一提的是，甫落成的「漢宇見築館」是中台灣唯一結合企業總部、美學會館、銷售服務中心三合一功能的場館，為建築業在北屯地區最大的清水模總部會館，「以簡馭繁」的建築設計，在該區域成為吸睛地標。

無獨有偶，品牌群聚的十四期，指標案「順天KINGS ROAD」，基地位於中台灣唯一私僑特區，更被視為區內的「知識綠廊」，打造展現建築高端品味的質感規劃，也創下單坪67.8萬元區域新高。

另外，擅長以建築美學展演綠意奢華的精銳建設，其單元二個案「精銳SkyOne」創下單價70.7萬元，和緊鄰的七期平分秋色，今年將推出14期敦和段新案，首發看板以「峰姿、騷動、領奢綠」為題，未公開就引來品牌粉絲高度詢問。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析指出，各界對於今年房市觀點不利，但區域成交表現反而逆風而上，關鍵在於投資客退出市場，讓長期抱持觀望態度的置產族群多了出手機會。