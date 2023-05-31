買賣雙方認知仍有差距 房仲全台5月交易量持續量縮

三大房仲業者今（31）日公布自結5月交易量，永慶房產集團全台月減10%、年增6％，中信房屋全台月減1.5%、年減9.8%，台灣房屋統計的七都月減1.7%、年增6.3%。房仲業者指出，買方對於價格仍屬保守，因此買賣雙方價格認知出現差距，是5月普遍量縮的主因，較去年同期增加主要是去年5月正值本土疫情，因此出門看屋少，房市也受到衝擊，導致比較基期較低。

永慶房產集團統計5月全台門市交易量，台北月減7%、年增17%，新北月減15%、年增20%，桃園月減13%、年增13%，新竹月減9%、年增1%，台中月減6%、年增5%，台南月減8%、年增4%，高雄月減6%、年減3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年農曆年後房市氛圍有好轉跡象，加上平均地權條例修法政策衝擊淡化，讓自住買盤進場轉趨積極，房市交易逐月回溫。

不過，在近期外資回流、台股大漲下，增加屋主對後市的信心，雖不至於漫天開價，但也不願讓價出售，而買方期待房價下跌狀況下，購屋態度轉趨保守觀望，考慮期拉長，雖5月看屋量與4月相當，看屋意願不減，但付斡已不若3、4月積極，近期市場出現價格拉鋸戰，造成5月房市交易量縮。

對比去年同期，陳金萍指出，去年5月正值本土疫情擴增至每日8、9萬例，雖政府未調升疫情警戒，但民眾自發性的減少社交活動、降低群聚，民眾看屋量明顯減少，房市交易受衝擊，尤其以疫情重災區的北部區域量縮幅度最大，基期較低，這也是今年5月北、北、桃三大都會區有一成以上增幅的主因。

台灣房屋5月七都門市交易量，其中以桃園市表現最亮眼，桃園月增25.2%、年增28.4%，其餘分別為台北月減9.7%、年減3.1％，新北月減13.5%、年減2.2%，新竹月增5.3%、年增8.5%，台中月減8.5%、年增7%，台南月增5.3%、年增10.6%，高雄月減15.7%、年減5.3。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著平均地權條例修法計畫在七月上路，法人購買住宅未來採申請制，因此市場資金出現轉移，不少法人著眼中小型土地和商辦等商用地產，尤其是桃園台南等區域，建地需求仍相當熱絡，且市場上中高總價的透天和別墅的交易也增溫，顯見高資產族在新政策上路前，已經先行因應和布局。

中信房屋5月門市交易量為台北月增1.1%、年減3.2%，新北月增0.9%、年增5.1%，桃園月增16.1%、年增14.1%，台中月減6%、年減22%，台南月減10.2%、年減17.1%，高雄月減16.9%、年減23.5%。

中信房屋總經理張世宗表指出，5月全台成交量表現呈現北溫南冷，對照過往中南部交投火熱，現在冷卻的狀況，北部因有穩固的自住買盤護體，暫時保住交易量。

值得注意的是，下半年總統大選議題將開始發酵，買方對房市前景的看法是否樂觀，以及買賣雙方對房地產房價認知能否進一步消彌差距，這些都將影響下半年房市的交易情況。