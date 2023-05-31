嘉里大榮配息1.65元 冷鏈物流成今年營收、獲利新動能

嘉里大榮（2608）今(31)日召開股東常會，會中通過配發1.65元現金股利。董事長沈宗桂布局冷鏈物流成為今年營收、獲利新動能，因應後疫情時代對於冷鏈物流之高度需求，公司於2022年啟用觀音物流中心低溫倉儲及低溫配送服務，搭配自動化倉儲料架及低溫配送貨櫃碼頭等專業設備，嚴格管控低溫貨物溫度履歷，為全民之食安與公共衛生把關。

2022年合併營收新台幣127億元，合併稅後純益為新台幣12.4億元，每股盈餘2.66元，毛利率為18.42％，營業利益率為13.18%，稅後純益率為10.73%。

董事長沈宗桂指出，以堅實的營運基礎，靈活應對疫情所衍生的各種挑戰，團隊將持續推動各項改善方案，代表公司長期穩健的企業體質，肩負的社會責任，以及實現企業永續經營的目標，藉此機會感謝全體嘉里大榮的同仁，特別是最前線的司機、裝卸員，我們一起攜手走過疫情，堅守對客戶的承諾與服務品質

2022年營收下滑的主要因素，是台灣經歷新冠確診案例最多的一年，各行各業均受到不少衝擊，嘉里大榮集團確診總人數更達1,925人，造成人力短缺，進而影響營運配送動能。不管是全球通貨膨脹引發的油價上漲，為保護員工及客戶持續付出的各項防疫成本等，都直接導致公司在獲利上的表現不如2021年亮眼。

因應後疫情時代對於冷鏈物流之高度需求，公司於2022年啟用觀音物流中心低溫倉儲及低溫配送服務，搭配自動化倉儲料架及低溫配送貨櫃碼頭等專業設備，嚴格管控低溫貨物溫度履歷，為全民之食安與公共衛生把關。另一方面因應國內物流人力長期短缺之挑戰，公司逐步採行貨件規格標準化政策，導入自動化檢貨系統及自動化倉儲料架等設備，加速理貨及配送效率，擴大倉儲及配送服務量能。

沈宗桂進一步表示，邁向穩步解封之內需市場，嘉里大榮將以四大核心業務方向持續發展：發展開放型專業醫藥物流服務，推展商流服務、為客戶提供完整的SPD (Supply, Processing, Distribution)供應鏈管理；配合政府將冷鏈物流納入GHP法規，確保消費者食品安全，全面提升低溫配送及倉儲服務品質，符合HACCP品質標準，成為台灣冷鏈物流指標品牌；高科技產業回台擴廠，增加科學園區高科技電子產業供應鏈之保稅物流倉配服務的需求，以及強化都會型快遞配送體系，滿足消費大眾快速配送服務需求。

嘉里大榮持續推動企業永續發展及ESG，強化公司在「環境保護」、「社會責任」及「公司治理」三大議題上的重視。配合淨零排放政策，公司除持續車輛汰舊並投入新期別環保車，更於去年導入電動三輪車及油電混合貨車，落實低碳排之能源技術應用，同時提升都會區配送之路順優化效率。

此外，實行電子化簽收，節能減紙。透過推動節能減碳措施，路順減少油耗626,457公升，炭排4,983,954公斤、減少無效里程數568,146公里以及貢獻609萬度綠電，朝綠色物流邁進。此外，持續長年貢獻支援縣市政府實物銀行專案及社福團體配送愛心物資與參與社區關懷等具體行動，受益至少12萬餘人次。

經過營運大幅改革，配合多項場站與自動化設備投資的竣工，嘉里大榮期待新的成效將在2023年發酵。隨著台灣防疫政策逐步鬆綁，帶動消費力及內需成長，民眾及市場對於各項物流需求有增無減，公司全台新設三個廠區以擴展業績，分別是重新營業所的樓地板面積達4,390.53坪，用來提供台北市都會區常溫配送服務、汐止物流中心樓地板面積8,694.54坪，以及前鎮營業所樓地板面積4355.48坪，預計2024年4月全面啟用，屆時嘉里大榮、嘉里醫藥、嘉里快遞、大榮貨運及嘉里冷鏈可整合於同一地點。