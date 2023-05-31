台南年輕人依舊愛透天？ 在地專家：長輩「贊助」才是關鍵

網友在PTT八卦版撰文詢問年輕人是否寧願捨透天住大樓引起眾家討論，回文者多認同大樓較為現代居住習慣。觀察聯徵中心去年Q4房貸件數，雙北、桃園、台中、高雄透天厝佔比最高為2成多，僅台南大樓、透天厝佔比相差無幾，均為4成多，顯示台南購屋者傾向購買大樓者雖日益增加，但選擇購買透天厝的民眾亦不在少數，台南購買透天厝的民眾中，更有超過一半年齡在40歲以下。

在地房仲第一線觀察表示，近年台南年輕人確實偏好大樓居多，會選購透天厝多是受到資助買房的長輩影響。

原PO在文章中描述，友人家中要準備四層樓透天給年輕人住，但卻遭年輕一輩拒絕，寧可搬出去住大樓，以此詢問是否現在年輕人傾向住大樓不愛透天？引起大批網友回饋，紛紛表示因透天打掃不易，而且要爬樓梯上下樓；反觀大樓還有管理，不論收包裹或是倒垃圾都比較方便。

信義房屋表示，現代人因為生活忙碌，電梯大樓因具備管理服務與豐富公設，加上設計新穎，在居住品質上較具優勢，所以成為市場上最好賣也最主流的產品；自聯徵中心房貸資料亦可窺見，去年Q4六都房貸族購買透天厝佔比最高的前三名依序為台南、高雄與台中，但中高二地各產品比例上仍以電梯大樓為主，約占6-7成，透天厝僅占1-2成，購買透天厝年齡層落於40歲以下皆不到5成；反觀台南，雖電梯大樓購買人數增加，但透天厝仍是不少年輕族群最後購買的產品。

信義房屋台南民生店長張榮協理表示，過往台南的庫存物件以透天厝居多，電梯大樓量非常少，加上在地偏好，確實透天的銷量非常高；但近年因為土地與建築成本增加，電梯大樓的量越來越多，年輕人購屋確實也著重新穎、便利而傾向大樓為主。至於選擇透天的族群，在一線的觀察反而多是因為受到長輩的影響，以最多族群選擇的價格帶1500萬-2000萬左右產品，自備款至少需要300-600萬，多數年輕人需要長輩的支持才有辦法出手，在服務過程中因為長輩而改買透天產品的屢見不鮮。

至於聯徵的數據，張榮認為，除了長輩的因素，透天產品在台南確實還是有一定的吸引力，只是因為價格日漸上揚加上市場供給量減少，電梯大樓未來還是主流。對透天有喜好的族群若希望物件不要太偏遠，可以往安南區史博館重劃區一帶或是永康靠近新化一帶，仍可尋找到總價大約在2000萬左右屋齡新的透天產品；若不在意屋齡，在永康等地區也都還有機會可以找尋到800-900萬之間的中古透天產品。