歐洲第一名瓷...2023「憶難忘麥森」特展 新竹大遠百重磅登場

跨越四個世紀的歐洲第一名瓷—德國麥森瓷器，有如人類文明的偉大遺跡，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與懷想。因疫情睽違四年的麥森瓷繪大師，安奈特．吉娜 （Anett Gerner）來台出席新竹大遠百2023「憶難忘麥森」特展，與多款千萬級作品一同亮相。

麥森瓷器大中華總代理國裕精品，20餘年來精挑細選引進的精巧作品，均來自不同世代的藝術家之手，同步註記了不同時代的種種美好。國裕表示，這次特展集合了21位不同世代的彩繪和雕塑大師的最新創作。他們不斷創新和追求完美的精神，讓藝術生命多了一份感動。通過各種高難度的製作技巧，傳遞麥森藝術不朽的輝煌。

麥森瓷繪大師安奈特．吉娜今年出席新竹的特展，帶來年度新作「春暖花開」壁畫，除了與麥森之友歡聚，也要一圓台灣典藏家與大師有約的心願。