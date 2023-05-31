歐洲第一名瓷...2023「憶難忘麥森」特展 新竹大遠百重磅登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
麥森「春風百花紅」大花瓶要價逾千萬元。業者／提供
麥森「春風百花紅」大花瓶要價逾千萬元。業者／提供

跨越四個世紀的歐洲第一名瓷—德國麥森瓷器，有如人類文明的偉大遺跡，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與懷想。因疫情睽違四年的麥森瓷繪大師，安奈特．吉娜 （Anett Gerner）來台出席新竹大遠百2023「憶難忘麥森」特展，與多款千萬級作品一同亮相。

麥森瓷器大中華總代理國裕精品，20餘年來精挑細選引進的精巧作品，均來自不同世代的藝術家之手，同步註記了不同時代的種種美好。國裕表示，這次特展集合了21位不同世代的彩繪和雕塑大師的最新創作。他們不斷創新和追求完美的精神，讓藝術生命多了一份感動。通過各種高難度的製作技巧，傳遞麥森藝術不朽的輝煌。

麥森瓷繪大師安奈特．吉娜今年出席新竹的特展，帶來年度新作「春暖花開」壁畫，除了與麥森之友歡聚，也要一圓台灣典藏家與大師有約的心願。

安奈特．吉娜為麥森中生代頂尖畫家，是印度繪畫部門總監，在麥森瓷工坊扮演著承先啟後的角色，也是麥森現階段最閃耀之明星。邀請喜好藝術美瓷的消費者，透過觀賞、收藏美瓷，進而展開回憶過往看向未來的心靈之旅。

麥森「千里姻緣」雙人茶具組。業者／提供
麥森「千里姻緣」雙人茶具組。業者／提供
麥森瓷繪大師安奈特．吉娜的「春暖花開」壁畫作品。業者／提供
麥森瓷繪大師安奈特．吉娜的「春暖花開」壁畫作品。業者／提供

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