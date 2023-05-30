開明高職校地變建地？新美齊成功插旗內幕公開

建商獵地新來源，瞄準退場轉型私校；據悉，新美齊（2442）近期拿下新北市新店寶元段逾2,200坪合建案正是成立逾半世紀、已退場私校「開明高職」部分校區，若全案正式完成簽約，將寫下上市櫃建商與私校退場後、校地活化合作的首例。

「開明高職」2020年停止招生，2022年六月最後一屆學生畢業；據謄本資料顯示，該校面積高達6,000坪左右，均為第四種住宅區用地，其中約4,000坪土地、建物登記在學校名下，學校熄燈後、規劃轉型為非營利幼兒園，中長期朝長照機構目標發展。

另外2,202.63坪土地則是向三位私地主承租，在學校退場後轉型，該地不再承租、將還給地主，而這塊地正是新美齊近期新簽下的合建案；對此新美齊董事長林傳捷表示，該地目前持續與其他持分地主洽談中，有後續發展的話會再公告。

按照新美齊規劃，全案將打造為地上24樓、地下四樓之住宅大樓，房產專家初估，該案總銷金額上看150億元。

房產專家分析，據去年五月頒布的「私立高級中等以上學校退場條例」，私校確定退場後，在「校產歸公」原則，條文明定，專案輔導學校停辦後兩個月內，若無籌設或辦理其他學校，應報請解散，校產用於資遣教職員、清償積欠薪資與償還負債後全數歸公，捐贈給私校退場基金、中央機關或公立學校。

房產專家表示，學校用地要變成住宅、商業區用地，「點石成金」的過程其實不容易，一般來說要過四關，第一地方政府教育局必須同意。第二進行「都市計畫個案變更」，案件報請地方政府、並經都市計畫審議委員會同意。第三再呈報中央政府，由內政部做都市計畫審議委員會審查。第四地方、中央政府均同意後，若變更為住宅用地要捐地三成予地方政府，變成商業區要捐地四成。

房產專家強調，新美齊取得「開明高職」部分校地案算是「特殊個案」、非通案，主因高達約6,000坪的校地中，其中2,202.63坪土地是向私地主所承租，在學校退場後，承租的土地就必須歸還予地主，私地主在拿回土地後，因基於活化土地考量與建商合建，才促成此案。

據新美齊先前公告內容顯示，簽訂新北市新店區寶元段902、912地號土地之部分持分合建契約，全案地主、建方各自分回比率約48%~52%，新美齊預計投入金額約39.6億元；據悉，該案2,202.63坪土地為三位劉姓私地主所持有，目前新美齊已與部分地主完成簽約；若全案全數完成與私地主簽約，將是上市櫃建商與私校退場後、校地活化合作的首案。

房產專家表示，「開明高職」位於寶中路、中興路三段上，就在今年九月將開幕的新店裕隆城對面，而新美齊所取得的902、912地號之土地，則位於寶中路上；接下來在裕隆城開幕後，區域將擁有國內最大「誠品生活」旗艦店外，還有影城、量販店、裕隆自營商場，將讓區域生活機能再提升，加上近捷運大坪林站、七張站，且區域在地買盤扎實，因此周邊區域才成為建商插旗的目標。