Q1營收創同期新高 統一超羅智先：營運目前算蠻安心 有掌握節奏

超商龍頭統一超今（30）日召開股東會，董事長羅智先表示，今年第一季營收創同期新高，營運至今「目前為止，（營運）算是蠻安心，節奏掌握的還不錯。」

去年統一超店數大幅提升，他表示，一家門市面積就這麼大，商品佔據貨架不見得有固定貢獻度，因此應思考消費者進入門市後，如何讓他們能多花點錢，那就要有理由和條件。

對於門市來說，每天費用固定，所以單店日均銷售（單品PSD，per store per day，PSDsale）尤其重要，必須思考如何讓消費者有理由做更多消費，分析消費數據就幫很大忙。如何讓消費者滿足需求，都是經營團隊都在思考的事。

談到中國大陸超商和超市，目前上海7-11和山東統一銀座都是虧損，羅智先表示，台灣經營7-11曾經很辛苦，直到某時間點好像會出現一個轉機，「我覺得300家店好像是一個魔術數字，很巧今年2月上海跟浙江7-11合計超過300家店。」目前為止今年看來，跟過去相比「（營運）好像動起來了。」

山東統一銀座主要經營社區生鮮超市。他說，現在有200多家門市，很早以前就經營濟南地區的超市，只是很可惜過去十年經營團隊沒有好好把握，有效去擴充至山東地區，現在還是侷限在濟南，其實濟南有五六百萬人口，可以做得很好。