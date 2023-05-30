貴到爆！台北公寓均價破1600萬 高雄可買4間

根據最新聯徵中心資料顯示，北市30年以上公寓，去年第四季平均交易總價高達1,662萬元。雖然貴到爆，不過第四季共申請房貸1,024件，相當於桃園、台中、台南與高雄四個都會區的總和。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市新屋供給不多，且價格昂貴，公寓雖然屋齡動輒超過3、40年，但坪數實在，且價格相對便宜，仍可吸引消費者的目光，精華地段且土地持分較大的公寓，還有一拚改建的機會。

根據聯徵中心資料，去年第四季六都30年以上公寓交易申請房貸，以新北市1,747件最多，其次為台北市1,024件，第三為高雄410件，最少為台南，僅72件。

以鑑估價來看，台北市平均總價1,662萬最高，其次為新北947萬，台中555萬第三。高雄平均410萬，只有新北一半價，台北四分之一價格，台北買一間，高雄可以買四間。

統計顯示，去年第四季30年以上的公寓，北市貸款條件最佳，房貸利率僅1.95%，比其他都會區低0.07%到0.17%。各縣市核貸成數則多在7成6到7成8之間，相差不大。

曾敬德表示，數據顯示，雙北公寓產品仍有相當市場，但跨出雙北市，電梯、透天反而是市場的主要產品，也因為雙北公寓需求穩健，銀行評估放貸也給予不錯的條件，