博客來首季虧損 統一超董座羅智先：不能只靠賣書賺錢

統一超（2912）持股超過五成的電商博客來，今年第一季首次虧損741.2萬元，統一超董事長羅智先今（30）日笑稱，「我也是因為博客來虧損，才注意到它。」他表示，不可否認圖書環境產生很大變化，但博客來有600萬-700萬位會員，除了運用價格驅動賣書之外，可運用會員來分析消費資訊，應該還有很多事可做，而不是只靠賣書來賺錢。

至於博客來經營策略，他說自己並不認同，圖書要打價格戰，博客來應該思考，不可否認圖書環境產生很大變化，過去閱讀紙本的人，現在不見得會去看紙本，因為有太多取得知識的管道，比如串流平台YouTube，很多人沒時間追劇，上面都有快速一小時的整理版本，所以不能說不讀書就不好。

博客來應該思考，手上握有600-700萬位會員，讓會員用價格驅動來購買圖書之外，「應該還有很多事情可以做」，團隊也有應該思考，如何運用會員和平台做更多事。