嘉泥沖繩飯店住房率已達九成 全年旅宿業績樂觀看漲

嘉泥（1103）董事長張剛綸今（29）日表示，嘉泥積極發展旅宿市場，位於日本沖繩的獨資飯店Hotel Collective去年第4季起見到復甦，今年住房率已達九成，接下來日本旅遊黃金周開跑，將可帶動業績大漲；暑假又可迎接國際客到來，嘉泥看好今年旅宿事業佔營收比重可由去年兩成大幅提升到今年三成。

不過，張剛綸也表示，通膨衝擊日本原物料成本，嘉泥在沖繩的另一項飯店投資豐崎案（InterContinental Okinawa Chura SUN Resort），因工程成本已大漲四成，大環境仍有諸多不確定性，嘉泥決定暫停沖繩豊崎案開發，等到較佳的時機點再重新啟動。嘉泥另外將繼續在日本的京都、北海道，及東南亞繼續評估新的飯店開發據點。

嘉泥旗下有四大事業體，分別為水泥銷售、裝卸倉儲、不動產租賃及旅宿，今年起旅宿事業有望超過裝卸倉儲事業，成為第二大事業體，僅次於水泥銷售事業。

去年第4季起日本政府對疫情採取開放措施，帶動日本遊客前往沖繩旅遊，延續到今年首季景氣仍然看好。張剛綸指出，Hotel Collective今年首季住房率最高曾衝高到九成，平均住房率也有八成；日本政府今年4月29日起開放入境不需疫苗證明，再加上日本旅遊黃金周開始，嘉泥樂觀看待Hotel Collective業績成長，目標能帶動旅宿事業佔公司營收比重由去年的兩成提高到三成。

嘉泥的Hotel Collective不僅住房率提高，連住房費用也逐步調漲，張剛綸表示，去年該飯店平均住房價格1.4萬日圓，今年首季已提高到1.7萬日圓。今年首季旅宿業的業績和去年第4季持平，今年每月營收約2.1億日幣，因為黃金周開始，平均住房價格有望提高到2萬日圓，這將帶動4、5月單月業績皆超過2億日圓，全年度表現值得期待。

嘉泥總經理王立心說明，一旦黃金周結束後，住房價格應會回落，接下來是期待暑假期間，國際旅客到沖繩旅遊的人數能大幅成長。

在其他轉投資項目，張剛綸表示，台泥（1101）股利是嘉泥獲利的重要來源，台泥正值轉型的短期陣痛期，預期並不需要很久以後才有所貢獻，短期毛利雖會受到點影響，但長期仍然看好。