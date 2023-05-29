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超商會員仙拚仙！小七推跨境點數 全家跨店取開放共享

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家今（29）日宣布即日起「隨買跨店取」全商品皆開放共享，不僅商品數一舉超過300項。全家/提供
全家今（29）日宣布即日起「隨買跨店取」全商品皆開放共享，不僅商品數一舉超過300項。全家/提供

超商雙雄再於會員服務仙拚仙！統一超（2912）旗下7-ELEVEN今（29）日宣布首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，結盟日本三菱商事旗下「Loyalty Marketing, Inc.」經營Ponta點數生態圈，啟動OPEN POINT生態圈跨境會員服務平台。

此外，全家（5903）也於29日宣布，推出APP隨買跨店取再推「殺手級」新服務，全商品通通開放共享，不再限制訂閱制商品，每商品更可分別設定不同共享人，商品數愈多，可共享人數就愈多，搶攻家庭客和辦公室分享商機。

7-11表示，自5月31日起，到日本出遊前，開啟OPEN POINT APP跨境旅遊集點護照功能，完成日本Ponta會員卡綁定即可有跨境會員服務。到日本超過28萬個Ponta合作據點購物，結帳前出示OPEN POINT APP內Ponta會員條碼，嗶一下可即時累積日本Ponta點數、也可折抵消費，不定期提供日本指定通路優惠券。

7-11也提到，還能24小時透過OPEN POINT APP將日本Ponta點數即時轉匯成OPEN POINT點數在台使用，解決日本旅遊剩餘點數返台無法使用的痛點；日本三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing, Inc.」表示，Ponta生態圈在日本擁有逾1億會員、合作品牌數逾百家、特約商店逾數十萬間，其中台灣旅客最愛遊逛的Bic camera、 Life超市等皆有加入。

全家會員APP為會員數突破1,650萬人的關鍵推力，其中「隨買跨店取」每月皆超過上百萬人次使用，為APP使用排行第一的招牌服務，去年首先推出「訂閱商品共享制」，如匠土司或鮮乳等訂閱制商組，可與三位親友長期共享，省去重複訂購及多次轉贈的麻煩。

為了讓共享商品更多元、人數及機制更彈性，全家今日宣布，即日起「隨買跨店取」推出三大殺手級功能，包括全商品開放共享，不再限制於訂閱制商品，隨買跨店取所有品項皆可共享，包含咖啡、鮮食、飲料、生鮮以及日用品等，合計超過300項。

再來是全帳戶、單件商品兩大共享模式，消費者可選擇全帳戶商品一鍵共享，可依家人不同需求或辦公室同事分享等生活情境自由選擇。

第三是共享人彈性設定，消費者若使用全帳戶一鍵共享，將可與10位親友共享，如選擇單件商品共享模式，每項商品將可設定不重複的10位友人，即商品數愈多，可共享人數就愈多，如「隨買跨店取」若已購買20項商品，共享人數就可高達200人。

搶攻全球旅遊復甦潮，統一超旗下7-ELEVEN今（29）日宣布推出「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」。7-ELEVEN/提供
搶攻全球旅遊復甦潮，統一超旗下7-ELEVEN今（29）日宣布推出「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」。7-ELEVEN/提供

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