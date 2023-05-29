全台「單獨生活戶」322萬人 單身小宅成趨勢

邁入新世代，獨活人口有增加的趨勢。台灣房屋集團根據行政院性別統計資料庫數據統計，2022年單獨居處一處所，而獨立生活的「單獨生活戶」人口變化，全國有322.2萬人口，年增2.8%，六都中以新北市人數最多，達61.5萬人，其次為高雄42.9萬人，以及台北41.3萬人 。

獨活人口較上一年增加最多的是台中市，年增加約4.1%，居六都之冠，其次為桃園市及台南市，各增加3.7%及3%，台北市僅增加1.8個百分比，為六都獨活人口增加比例最少的城市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，許多人隨工作而居，北漂或跨縣市工作，脫離原生家庭自立門戶，而現今社會晚婚、不婚族增加，加上少子化、離婚率提高，故一人戶增加；也因為子女離鄉，老人獨居越來越多，也造成單獨生活戶人數增加。

張旭嵐說，觀察獨活人口增加比例較高的城市，亦有兩大特點，包括就業移居增及房價較親民，也因此提高了買房自立門戶的可能性。

以增加比例最高的台中市來說，台中是中部地區唯一的產經商貿核心，近年苗、雲、彰、投等外圍城市，青年集中到台中就業的情況，比起北部、南部更明顯，單身獨活的情況也更鮮明，而桃園受北北桃一日生活圈成形，房價亦為北北桃最親民，成為不少脱北單身族移居首選。

反觀寸土寸金的台北市，雖外來就業人口多，不過房價為六都之冠，買房大不易，即便單身族也多選擇依附親屬同住，或以租代買，因此獨活人口比例，也相較其他縣市來的低。

進一步觀察，六都除了台南之外，獨立門戶的女性普遍比男性高，尤其以北部最明顯，而台北獨活女比獨活男多了約3.4萬人，顯見越是都會區，女性獨立意識越強，經濟自主能力也高，另外一方面女性壽命也較男性長，獨自享受生活的獨活女子也越來越多。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，單獨生活戶比例增加，民眾對住宅房數、坪數需求降低，購屋也將逐漸走向小宅化，尤其獨活女性，更強調能符合住居安全性與獨居機能性的產品，生活娛樂機能便利、社區管理安全性佳、帶電梯有管理員、可簡易烹煮、甚至帶裝潢的物件，都成為獨活族購屋訴求之一。

李家妮提醒，目前銀行針對15坪以下小宅、套房，承貸率與核貸成數較低，利率也較一般住宅高，若為10坪以下物件，有些銀行甚至不承貸，購屋族自備款相對提高，不過如貸款人信用條件佳、物件地段優，貸款條件相對更具優勢，建議想入手小宅的民眾，可多方評估規劃。