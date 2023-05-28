接待中心變身「好喔」網美餐廳 容拓再推「蜜境」茶飲

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
容拓建築董事長陳錫應由建築斜槓跨足餐飲。記者宋健生/攝影
容拓建築董事長陳錫應由建築斜槓跨足餐飲。記者宋健生/攝影

中部知名建商容拓建築在台中大坑開設的IG打卡熱門餐廳－「好喔」貨櫃屋景觀餐廳，今(27)日歡慶三周年，餐廳負責人、容拓建築董事長陳錫應宣布，新創立的「蜜境」茶飲店也同步揭幕，與「好喔」餐廳一併擴大營業，未來也不排除開放連鎖加盟。

好喔貨櫃屋景觀餐廳位於台中市北屯新都生態公園旁，大片落地窗搭配繽紛色彩的貨櫃屋、地面的彩虹，成為網美爭相打卡拍照的大坑美食。而且，好喔也是大坑寵物友善餐廳，來這用餐不只能享受野餐風造景，吃到輕食、早午餐、飲料，還能帶狗狗一同來享樂。

容拓建築成立已25年，在中部地區是老字號建商，推案多集中在彰化、霧峰及北屯等地區，並承接不少營造案，近幾年推案則以社區型別墅案為主。

陳錫應指出，容拓建築效法蜜峰的蜂巢哲學，他強調，蜂巢六角型結構代表建築的穩定、安全與安心，也是容拓對購屋人的承諾。

一般建設公司推新案後，耗費巨資打造的華麗接待中心，大多面臨拆除命運。愛好美食的陳錫應卻有不同想法，他把接待中心與餐廳結合起來，為接待中心賦予新的功能。

不過，陳錫應第一次的「斜槓」創意，並不順利。當時容拓在霧峰推案，最初是以接待中心為主，餐廳為輔，結果設計動線不符需求，廚師也未到位，最後賠了300萬元收場。

直到3年前，容拓在北屯區推案，有了前車之鑑，陳錫應決定改變策略，請設計師設計一棟「像餐廳的接待中心」，餐廳自此變成主角、個案銷售為輔，終於獲得市場接受。

截至目前，容拓已有4個建案利用「好喔」作為接待會館，包括銷售中的「森樂府」，以及預計12月進場的「和樂府」，初估前後省下至少2,000萬元，也節省了餐廳的創業成本。

位於霧峰的「森樂府」，規劃31戶透天別墅，每戶總價2,500萬至3,000萬元。而位於北屯的「和樂府」，規劃10戶透天別墅，每戶總價約3,800萬元。

陳錫應笑說，「好喔」是採用貨櫃屋打造的景觀餐廳，大片落地窗讓窗外美景一覽無遺，加上綠蔭蔥蔥的庭園及彩虹地面，成為網美喜愛打卡的店。也許有特色，又是寵物友善餐廳，讓「好哦」撐過疫情衝擊，今天歡慶開幕三周年外，新創「蜜境」茶飲店也同時揭幕。

之所以取名為「蜜境」，陳錫應說，這是因為以蜂蜜飲料為主，目前推出的飲品包括花蜜凍氣泡茶、花蜜檸檬茶、脆筍鳳梨茶、經典現萃茶等。「蜜境」茶飲可以外帶，也能在一旁露天飲茶區，坐下來歇腳品茗。

陳錫應說，疫情對他而言，正好是一次試煉，也是企業可能遭遇的逆境。就像有句話說：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；身心清淨方為道，退步原來是向前」，這個退步，就是疫情的起點，但利用經營智慧就可以深蹲，而且跳得更遠。

位於大坑的「好喔」網美餐廳，再拓展「蜜境」飲品店於今天開幕。記者宋健生/攝影
位於大坑的「好喔」網美餐廳，再拓展「蜜境」飲品店於今天開幕。記者宋健生/攝影
「好喔」採用貨櫃屋打造美美的景觀餐廳，同時也是建案銷售中心。記者宋健生/攝影
「好喔」採用貨櫃屋打造美美的景觀餐廳，同時也是建案銷售中心。記者宋健生/攝影

疫情 寵物

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