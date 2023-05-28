造船廠三強 在手訂單900億

國艦國造新標案包括「康定級軍艦-船艦載台性能提升案」、兩艘輕型巡防艦，以及五艘沱江級軍艦船體建造案陸續完成，三大造船廠台船、中信和龍德各有斬獲，推升在手訂單金額合計達900億元，將可反映在營運表現上。

台船表示，觀察近十多年來整體海運市場變化，由於運力過剩、運費低迷，導致新船價格下滑、訂單減少；加上各國際造船廠壓低新船造價，展開價格競爭，更是提高新船接單難度，形勢更為嚴峻。

蔡政府上台後喊出國防自主政策，台灣確立國艦國造方向，並持續釋出大量建造船艦需求，挹注國內各造船廠迎來榮景。

以該公司現正執行訂單來看，包括有海巡署四艘4,000噸級巡防艦、六艘1,000噸級巡防艦、15艘1,000噸級巡防救難艇，以及海軍安海計畫3,250噸級救難艦，財政部關務署四艘100噸巡緝艇等；同時，原型潛艦也正加速工程。

步入今年，該公司進一步拿下海軍的「康定級軍艦-船艦載台性能提升案」，該案有六艘拉法葉艦，預計自今年底開始進廠更新設備與維修，七年內全部完工，全案預算共70餘億元。

中信表示，去年原有在手訂單達125億元，排程至2027年，正執行的有海巡署33艘35噸巡防艦、15艘100噸巡防艦及八艘600噸巡防艦。目前並剛取得海軍新一代輕型巡防艦原型艦艦體載台建造案，預算為90.5億元，分為「防空型」「反潛型」輕型巡防艦各一艘，預計2026年10月底前完成交艦。

龍德造船方面，除建造中的二艘沱江級艦外，去年以30億元標價拿下海軍第二批三艘沱江級艦艦體建造案；其次，該公司與漁業署的合作案陸續有進展，造價約8億元的「漁訓三號」漁業訓練船等均已開工。最新進展是國防部編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案，也確定由其得標，預計2026年交船。

法人指出，由於造船行業採用完工比例入帳法，意味台船、中信和龍德隨著船艦工程進度推進，今明年的營運表現將呈現明顯成長走勢。