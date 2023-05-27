大學退場又一例！專家：實登1年掛蛋、租市早崩壞

少子化衝擊，又有大學退場，位於高雄市湖內區的東方設計大學，近期申請全面停招。業者指出，該大學周邊租屋市場本來還不錯，但招生欠佳，租屋市場跟著崩壞，近一年實價揭露租屋數掛蛋，目前網路上待租件數也不到10件。

東方設計大學辦學至今超過一甲子，主打全台唯一的設計大學，但受少子化影響，近年該校營運遭遇困境，今年3月因「師資質量不合規定」被列入專案輔導學校名單後，近期校方評估可用資金只能支應至今年6至7月，因此主動向教育部申請112學年度全面停招，近日教育部正式核定。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，受少子化衝擊，近年很多私校招生面臨困境，以將要停招的東方設計大學來說，近五年新生註冊率不斷下滑，從2018學年度的60.34%，到2021與2022學年度，分別只剩下19.06%與26.3%。目前東方設計大學在籍學生人數(含五專、二專)只剩下950人，幾乎是五年前的1/4，學生人數明顯銳減。

陳傑鳴表示，過去不少人會投資大學周邊的房市，都是看好龐大的學生居住與租賃需求，因此，一旦學生人數減少，對周邊租屋市場也會立即產生影響。

以東方設計大學周邊租屋市場來說，去年至今周邊實價揭露的租屋數掛蛋，目前網路上待租的租屋件數也不到10件，顯見周邊租屋市場已明顯蕭條，對於包租公來說，確實是一大壓力。

不過，雖然租屋市場因學校退場有所利空，但因東方設計大學鄰近大湖車站與大湖夜市，離南科也僅10分鐘左右的車程，往南連結路竹、岡山工業區也算方便，區域生活機能與交通便利性還算不錯。

而且，目前區域平均1字頭、新案僅2字頭的房價，在近年高雄房價飆漲下，有其優勢。從實價可發現，2021年至今，區域房價從每坪平均8.2萬，漲到平均10.7萬，仍穩定上漲，尚未因東方設計大學招生不利而有明顯的衝擊。

陳傑鳴表示，東方設計大學確定停招後，周邊過去倚賴學生的租屋市場，確實會受到很大衝擊，未來能否復甦，端看湖內區能否藉由其低房價優勢，帶動更多就業族群選擇入住，如果能順利獲得支撐，區域租賃市場才能獲得救贖，否則前景仍應保守看待，短期內仍不建議民眾輕易進場投資。