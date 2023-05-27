快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學退場又一例！專家：實登1年掛蛋、租市早崩壞

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google map
取自google map

少子化衝擊，又有大學退場，位於高雄市湖內區的東方設計大學，近期申請全面停招。業者指出，該大學周邊租屋市場本來還不錯，但招生欠佳，租屋市場跟著崩壞，近一年實價揭露租屋數掛蛋，目前網路上待租件數也不到10件。

東方設計大學辦學至今超過一甲子，主打全台唯一的設計大學，但受少子化影響，近年該校營運遭遇困境，今年3月因「師資質量不合規定」被列入專案輔導學校名單後，近期校方評估可用資金只能支應至今年6至7月，因此主動向教育部申請112學年度全面停招，近日教育部正式核定。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，受少子化衝擊，近年很多私校招生面臨困境，以將要停招的東方設計大學來說，近五年新生註冊率不斷下滑，從2018學年度的60.34%，到2021與2022學年度，分別只剩下19.06%與26.3%。目前東方設計大學在籍學生人數(含五專、二專)只剩下950人，幾乎是五年前的1/4，學生人數明顯銳減。

陳傑鳴表示，過去不少人會投資大學周邊的房市，都是看好龐大的學生居住與租賃需求，因此，一旦學生人數減少，對周邊租屋市場也會立即產生影響。

以東方設計大學周邊租屋市場來說，去年至今周邊實價揭露的租屋數掛蛋，目前網路上待租的租屋件數也不到10件，顯見周邊租屋市場已明顯蕭條，對於包租公來說，確實是一大壓力。

不過，雖然租屋市場因學校退場有所利空，但因東方設計大學鄰近大湖車站與大湖夜市，離南科也僅10分鐘左右的車程，往南連結路竹、岡山工業區也算方便，區域生活機能與交通便利性還算不錯。

而且，目前區域平均1字頭、新案僅2字頭的房價，在近年高雄房價飆漲下，有其優勢。從實價可發現，2021年至今，區域房價從每坪平均8.2萬，漲到平均10.7萬，仍穩定上漲，尚未因東方設計大學招生不利而有明顯的衝擊。

陳傑鳴表示，東方設計大學確定停招後，周邊過去倚賴學生的租屋市場，確實會受到很大衝擊，未來能否復甦，端看湖內區能否藉由其低房價優勢，帶動更多就業族群選擇入住，如果能順利獲得支撐，區域租賃市場才能獲得救贖，否則前景仍應保守看待，短期內仍不建議民眾輕易進場投資。

租屋 停招 房價 少子化

延伸閱讀

4大理財產品收益曝 專家：難怪富人都配房產3成

北捷東環段拍板 站點周遭房價起漲？房仲曝進場時機點

在台灣單靠一份薪水買得起房？ 一表看清現實殘酷

年輕人狂買汐止汐東線 房價3年飆3成

相關新聞

大學退場又一例！專家：實登1年掛蛋、租市早崩壞

少子化衝擊，又有大學退場，位於高雄市湖內區的東方設計大學，近期申請全面停招。業者指出，該大學周邊租屋市場本來還不錯，但招...

北市7成住宅屋齡逾30年 專家：屋主只有兩條路

根據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季全台住宅平均屋齡已達32年，高達462萬戶屋齡在30年以上，比例達到51%，其中北...

「泰舍至善元」詐貸案 中國建經四點聲明

中國建經公司今日發布聲明指出，近期有媒體披露「泰舍至善元」案，質疑該公司查核報告真實性，影響公司商譽，針對該媒體未經查證...

台化六大改革 強身健骨

台化董事長洪福源表示，去年、今年是較辛苦一年，然而，面臨嚴峻挑戰，只有在經營體質上強身健骨，才能有永續發展契機，提出六大...

SCFI運價 終止連四跌

最新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價周指數終止連四跌，本周小反彈11點至983.46點，周漲幅1.13%。國內的業者認...

泰山十八甲 房價親民

信義房屋泰山店主任李偉洋表示，泰山十八甲商圈經過多年發展之後，生活機能已經相當完善，而且對比鄰近的地區，又有價格上的優勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦