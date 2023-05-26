針對康友自救會廣告 勤業眾信發出公開聲明將追究其法律責任

號稱康友自救會之人近日陸續刊登廣告，勤業眾信今天發出公開聲明，表示其廣告不實，已嚴重影響勤業眾信事務所及兩位會計師名譽，將追究其法律責任。聲明如下：

一、自康友案件爆發以來，本事務所已注意特定人士假稱公益名義，屢屢對外界或特定人散播不實資訊，本所已委託律師採取法律行動，以維護本所及兩位會計師聲譽，絕不寬貸。

二、北檢於111年3月針對康友KY案之調查結果，已釐清本所會計師與康友公司管理階層並無勾結，且非故意，號稱康友自救會所刊登廣告內容，並非起訴範圍。北檢亦已釐清，本所會計師並無涉入黃文烈等人所犯證券詐欺、及報載擔任康友自救會發言人陳民郎等人所共犯之操縱股價等不法行為，併予澄明。

三、本案仍在司法程序中，號稱康友自救會之有心人士不循正常法律途徑、不斷花費重金刊登不實廣告，斷章取義、移花接木、意圖混淆視聽，嚴重損害本所聲譽。本所相信司法程序最終定能釐清事實真相，還本事務所及兩位會計師應有之公道。