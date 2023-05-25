麗寶樂園渡假區聯合徵才5月27日登場 釋出500個職缺

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
麗寶樂園渡假區聯合徵才5月27日登場，將釋出500個職缺。麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區聯合徵才5月27日登場，將釋出500個職缺。麗寶樂園渡假區提供

畢業就業季即將到來！麗寶樂園渡假區水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、賽車主題旅店及麗寶OUTLET MALL近20家知名企業，將於5月27日下午13:00至16:00，在麗寶OUTLET MALL C區1樓穹頂區舉辦聯合徵才活動，強力招募優秀人才，此次共釋出約500多個工作機會，月薪最高上看52K。

麗寶集團期望藉由此次徵才活動，為進駐的優質廠商招募合適的工作夥伴，也吸引年輕優質精英人才加入麗寶樂園渡假區；歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、新住民及二度就業等民眾參加，當天參與求職的民眾可享免費停車兩小時。

麗寶樂園渡假區表示，國旅復甦帶來大量的人潮湧入渡假區，各項職缺提升需要優秀人才投入，例如、樂園的營運設施工程師、潛艇堡藝術家、票務人員、水域設施服務員、馬拉灣救生員。

OUTLET MALL的客服專員、營業管理幹部、活動企劃、視覺設計美編；飯店方面也有職缺需求，例如櫃檯接待員、訂房專員、餐飲訂席專員、房務人員等。

麗寶樂園渡假區不但提供員工市區、火車站等交通接駁或住宿，還有豐富的員工福利與多項員工優惠，加上歡樂的工作職場氛圍，讓上班彷彿就像在渡假。

另外，麗寶OUTLET MALL近20多家駐點廠商也共襄盛舉加入此次徵才活動，多數業者為了應對景氣回溫的消費人潮，紛紛提高薪資、祭出優渥福利等各項加給獎金吸引求職者。其中來自香港米其林一星港點茶餐廳《添好運》，開出月薪最高上看52K副店經理職缺。

年輕人最喜愛的牛仔褲品牌《Levi's》的銷售造型師職缺，及《Roots》的銷售人員職缺，都開出50K高薪來招攬優秀人才，對餐飲、服飾銷售業有興趣的民眾趕快把握良機。

瓦城泰統集團旗下餐廳《瓦城》、《大心》、《時時香》等，亦有計時職缺提供求職者彈性選擇，麗寶集團歡迎求職民眾到場挑戰多元產業職缺。

徵才活動 求職 麗寶樂園

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