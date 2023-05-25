統一營業報告書出爐 再揭示建構「亞洲流通生活平台」

統一（1216）今（25）日公布股東會議事手冊與營業報告書，董事長羅智先與去年一樣再次揭示，建構「亞洲流通生活平台」，是集團永續經營奠基；然而統一連三年凍漲衝擊獲利，他表示，提升產線使用率並優化生產效益，強化產品附加價值及調整產品結構、行銷配置，以檢視效益是否持續進步。

外界關心統一的一大議題，為今年公平會有條件核准併購家樂福，由於法方股權法方股權需取得投審會許可後，才會進行交割，故營業報告書未提到隻字片語。

統一去年雖面臨嚴峻通膨，仍選擇盡量吸收原物料上漲成本，卻影響獲利表現，營收首度破5,000億元大關，稅後純益171.6億元，年減13.6％，為連續三年減少獲利，每股純益（EPS）為3.02元。

羅智先今年再次提到，集團持續建構「亞洲流通生活平台」，因面對人口結構變化及科技的快速發展，加上後疫情時代來臨，市場消費型態轉變，運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略：以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲流通生活平台。

至於統一集團獲利連續三年衰退，他表示，在獲利能力提升方面，將精練基本功，提升產線使用率並優化生產效益；持續強化產品附加價值及調整產品結構、行銷配置，並透過管理政策及工具檢視費用投入效益是否持續進步。

在平台經濟建構上，需要精耕實體通路，加速佈建電商平台，並善用集團物流資源；整合線上線下資訊，導入會員經營，透過數位創新發展平台經濟，拉近與消費者距離，發揮生活產業價值。