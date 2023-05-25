一樓店面不想等都更？信維大樓小店面 月租金達3.8萬

北市精華路段的信維大樓，因為建築老舊加上環境複雜，雖然已經屋齡超過50年，但整合改建的難度相當高，不過因為地段精華，加上早期規畫有許多攤商，信維市場也成為周邊居民重要的民生消費場所，沿街店面雖然面積不大，但換算租金單價不輸給熱門商圈，近期實價揭露信維大樓1樓就有店面月租3.8萬元，每坪租金達6500元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整合都更改建常見一樓店面、頂樓頂加，有這些狀況都會增加整合時的難度，加上所有權人的數量越多，住戶意見多整合曠日廢時，因此開發商還是會優先選擇精華區、土地容積率高、近捷運、透天或平房等產品優先，而先前的危老改建潮，關鍵也都是所有權人狀況越單純越有利整合改建。

曾敬德指出，有些精華區路段從整合到改建時間難以預期，除非進度很確定的改建案外，多數店面還是會正常經營使用，但有些可能要投入較多經費裝潢的業種，就會擔心經營時不知道甚麼時候要搬遷，不見得會選擇類似店面，但也有房東就降低租金，在都更改建前較低價出租。

此次揭露的信維市場店面，面積僅5.8坪，月租3.8萬元，由於是小店面，換算單坪租金較高，達每坪6545元，租金單價是大安區今年目前的最高價，該店面由一般餐飲業承租，周邊一整條巷子幾乎都是做平價的民生餐飲業為主。