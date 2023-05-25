獨／台灣高鐵董監事改選 副閣揆鄭文燦人馬有兩人進入董事會

台灣高鐵公司（2633）今（25）日召開年度股東常會，會中進行董監事改選，原13位董事增加至15位，其中最受矚目的是桃園市社會住宅服務中心前執行長謝委呈以航發會法派身分擔任董事，桃園市前副市長、機場公司前董事長王明德被選任為獨立董事，由於他們都是行政院副院長鄭文燦的人馬，他倆進入高鐵董事會，被外界解讀為鄭文燦正式插手監管台灣高鐵公司。

另外，原擔任台灣高鐵董事交通部常務次長祁文中，這次改選交通部改派監督台灣高鐵營運的鐵道局副局長楊正君，出任交通部在高鐵公司的法人代表董事；而之前高鐵五大原始股東之一的大陸工程集團退出台灣高鐵董事會，交通部為了維持董事會中還有民股代表，請同樣是高鐵五大原始股東之一的長榮海運董事柯麗卿，以航發會法人代表身分繼續擔任董事，現在她「階段性任務」完成，故改由桃機公司前副總經理、交通部所屬世曦工程顧問公司監察人洪玉芬擔任董事。目前高鐵董事會中純民股董事僅剩東元和富邦集團，其他全由官股和泛官股董事擔任。

據指出，鄭文燦擔任桃園市長時就相當關心交通部所屬事業的人事變化，在他大力推薦下，曾任桃市府副市長的王明德順任接任桃園機場公司董事長一職，今年2月底，兼任桃機公司董事長滿三年的民航局長林國顯將卸任，鄭文燦又極力推薦桃市府前秘書長黃治峯出任董事長，後來在蔡總統親自徵詢並欽點下，才由經濟部前次長、台電公司前董事長楊偉甫接任。

這次台灣高鐵改選董監事，董事由原來的13席增加至15席，在董事中，鄭文燦安排謝委呈以航發會法派身分擔任董事，而增加的一席獨董王明德則順利被選任，改選結果鄭文燦人馬首次進駐台灣高鐵公司董事會，對高鐵未來營運和人事布局會產生什麼變化，交通業界都相當關注。