利雅德台貿中心盛大開幕 協助台商爭取中東重要商機

外貿協會繼土耳其伊斯坦堡、阿聯杜拜、以色列台拉維夫、德黑蘭伊朗後，為爭取沙烏地阿拉伯商機，於中東地區設立第5個據點「利雅德台灣貿易中心」，在沙烏地阿拉伯當時間(23)日晚上於首都利雅德國際會展中心盛大開幕。

開幕現場逾150位貴賓及企業領袖蒞臨，包含我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處大使鄧盛平、擁有26萬5千位企業會員的利雅德商工會(Riyadh Chamber)，以及日本、韓國、越南、喬治亞駐沙國使節及經貿推廣機構等。此外，貿協當日亦與利雅德商工會(Riyadh Chamber)簽署合作備忘錄，壯大在地企業盟友。

貿協董事長黃志芳表示，沙國是中東第一大經濟體，目前正在全力推動2030國家願景建設計畫，考量沙國重要性、市場性及發展性，如今設點時機已成熟；利雅德台灣貿易中心將協助我國商品拓展貿易商機外，亦將尋求我企業與沙方合資或公私合營方式，協助爭取沙國改革開放政策下龐大轉型商機，互利雙贏。黃志芳強調，沙國為回教聖地所在，且是全球能源大國，在能源及地緣政治角色上舉足輕重，現為降低對石油的依賴，提出多項政策願景，致力推升該國國際地位；而臺灣是全球產業及經貿大國，具能力亦有意願與沙國攜手合作，一起實現未來夢想。

沙國《願景2030》計畫，以實現國家全面現代化，晉升為全球前15大經濟體為目標，內容包括四大超大型計畫：Qiddiya計畫推動文創、娛樂、藝行；紅海計畫(The Red Sea)全面推動觀光產業的發展；Neom打造未來城計畫；Roshn計畫運用科技全面提升社區生活品質。在執行面上則集中於十三個戰略領域，其中的航太國防、智慧移動、交通與物流、食品與農業、建築元件與服務、娛樂休閒運動(如電競)、水電與再生能源、醫療照護、消費品與零售、電信及傳播都是臺灣產業具競爭優勢之領域，未來可加強與沙國積極合作爭取我國業者商機，支持沙國達成願景2030的目標。

貿協特別與第二天辦理「利雅德臺灣科技日」重頭戲，團員企業逐一向沙國商界介紹自家產品優勢及解決方案，另安排一對一貿易洽談會，其中沙國最大連鎖加油站企業SASCO對馳諾瓦的充電樁解決方案大感驚艷，並透露該集團規劃未來每個加油站都加裝電動車充電樁，期待未來進一步合作；此外，本次活動也邀請到沙國國營公共交通公司(SAPTCO)技術長前來與團員成運詳加了解電動巴士規格等細節，SAPTCO執掌與管理沙國的公車、捷運，並提供國際運輸服務，對於電動巴士需求殷切。

黃志芳董事長表示，「2023中東藍海旗艦團」將有助強化台灣與中東地區的經貿關係，開創更多商機和合作空間。他強調貿協將繼續致力於為台灣企業拓展國際市場提供全方位支持和服務，並積極推動台灣與中東地區的經貿合作。此次旗艦團成功舉辦，展現貿協在促進台灣對外貿易發展方面的重要角色和影響力，也是台灣企業進一步拓展中東市場、開創新的商機的重要里程碑！