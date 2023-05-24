房價為何跌不下來？華固鍾榮昌：建商學聰明了

華固建設（2548）今（24）日舉行股東會，董事長鍾榮昌表示，今年房市交易量會繼續縮小，但房價要跌不易，頂多微跌，主要是建商大家都學聰明了，都知道順勢而為，時機不好，大家都會減少推案或是不推案。

鍾榮昌表示，過去一年房市大烏鴉滿天飛，在俄烏戰爭、高通膨、央行升息、政策打炒房、以及兩岸關係緊張下，上半年還好，但第三季起，來人減半，第四季到今年第一季，再減一半，房市快速由盛而衰。

他表示，當建案銷售率低於40%時，建商大家會儘量不推案，因此今年量縮是一定的，但價格頂多微跌。

主要是房價由供需決定，現在因為沒有投資客、央行金融管制、加上平均地權條例將在7月上路，需求明顯下降，但假如供給下降的，比需求更快更多，房價就不一定會跌。

鍾榮昌表示，現在建商都學聰明了，都知道順勢而為，已經拿到建照的，因為政府規定多久時間就一定要開工， 否則就提高貸款利率或收回貸款，只好被迫開工，但是沒有拿到建照的，多會放緩推案。

他表示，市場不好時，大家減量經營，其實是好事。需求很強的地方，還是可以蓋，但是供給多的地方，持續推案，蓋好了卻賣不掉，不僅是資源浪費，也對公司本身沒好處。