結合新世代創新行銷 網紅咖啡廳化身台中建案接待中心

近期台中最火熱的的推案區域14期重劃區，因挾帶最大規模重劃區優勢，吸引眾多品牌建商如大熊、順天、國泰、精銳、惠宇、敦泰、亞昕、磐興等搶進推案，也造成松竹路上匯聚許多建案銷售中心，形成「接待中心一條街」。

其中，台中老牌建商大熊建設看好14期發展前景，將推出衛道中學首排新案「JIA55」，並將接待中心與位於北屯區崇德十路上的K2G48 Warehouse複合式空間結合，在民眾賞屋之餘還能輕鬆享用咖啡美食，希望能夠透過輕鬆看屋的方式帶動買氣。

隨著政府推動平均地權條例、升息、金融震盪等負面影響，造成投資客紛紛下車，房市已全面轉向買方市場，自住客成了當前市場主力。

不少建商為了抓住自住客的心，將接待中心與餐飲、咖啡廳、藝術展場結合，例如大城建設就曾與高雄咖啡品牌異業結盟，聯手打造「神諭咖啡大城店」；總太地產也攜手雲品國際，傾力打造集餐飲、藝文、建案銷售的「ASIA1總太水湳永續中心」。

此次與大熊建設新案接待中心結合的K2G48 Warehouse(48號倉庫)，昔日為盛荃鋼鐵舊工廠，經台中咖啡品牌KroXcoffee跨蒔咖啡聯手設計公司改造後，變身日系工業風複合式咖啡館。空間內不僅有跨蒔咖啡，還集結賣手搖飲和車輪餅的「嗜時候」、甜點「GGE」等輕食飲品。

現場專案張惠美說，光是K2G48 Warehouse空間內就有五個公司行號進駐，不僅可透過異業結盟的方式相互引流商機，與商家們一起創造永續、共好的價值，也能將建案原本的廣告預算投注至產品規劃本身，回饋給消費者。

深耕台中20餘年的大熊建設，憑藉雄厚建築實力與品牌力，屢創銷售佳績，最新推出預售案「JIA55」，選址於明星私校林立的敦和段，基地座落於榮德一路與德和二街，位置緊鄰衛道中學。

全案主打日系八分目適切生活宅，產品規劃三面採光、戶戶邊間衛浴皆開窗，24至25坪、純兩房兩衛，並強調低公設、低維養，以「剛剛好最好」的日式減法生活思維回歸住宅本質，頗符合自住小家庭市場需求，尚未開案即吸引不少區域客戶詢問。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析指出，近年複合式接待中心蔚為風潮，尤其現階段預售市場銷售期間拉長，將接待中心結合咖啡廳、美術館等多元用途，除有助於吸引客戶上門參觀，也能提升建商品牌形象，而具生活感的空間也能降低濃厚的商業氣味，讓消費者看屋不再備感壓力。