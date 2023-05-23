生技中心與台越發展協會簽MOU 共創南向生醫產業合作

財團法人生物技術開發中心（DCB）今（23）日宣布，該中心22日與台越工商合作發展協會（VTBA）簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將共同攜手拓展台灣與越南生技醫藥產業，協助台灣生醫業者布局越南，開拓每年約60億~70億美元的越南藥品市場。

生技中心與VTBA雙方這項MOU的簽署，是生技中心董事長涂醒哲與駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇共同見證下完成。

生技中心指出，越南是臺灣第五大貿易夥伴、臺灣為其第四大外資主要來源，2020年越南醫療器材市場規模為16.7億美元，是亞太地區第八大市場，年複合增長率達到10.2%，目前越南藥品市場總金額約60億至70億美元，年平均成長率達10.6%，2022年人均藥品支出為75美元，年增更高達10倍，可看出越南在醫材或藥品市場商機誘人。

涂醒哲表示，台越兩國貿易往來密切，根據經濟部國際貿易局的統計，過去三十多年來台灣對越南的貿易總額已成長50倍以上，台灣更在2022年躍升成為越南的第五大貿易夥伴。政府近年持續積極推動新南向政策，讓台越雙方合作的產業類型，從傳統產業擴充到生技醫藥產業，在醫療與健康產業的交流也日漸頻繁，讓台灣的健康食品、保健品、中藥材等產品，逐步受到越南市場的高度關注。

除此之外，越南政府近年來積極推動生技醫藥產業的發展，大力支持本地製造與國際案源的技術引進，由於越南現在大多數為小分子藥物藥廠，對於生物相似藥或抗體藥物的技術並不熟悉，因此對於生物製藥產業需求相當迫切，未來期待藉由台越雙方的互補合作，將可望共同拓展越南龐大的生技製藥市場。

生技中心執行長吳忠勳表示，根據合作備忘錄的內容，生技中心與台越協會將聚焦於四大生醫領域，包括：「生物製藥與CDMO委託代工」、「智慧與創新醫材」、「農業與保健食品」以及「細胞與再生醫療」。生技中心將提供全方位的技術服務與商業推廣，協助台灣廠商進入越南、開創越南醫藥市場，引領業界快速切入CDMO、核酸藥物、再生醫療、細胞治療市場，相信生技中心可提供網絡與平台，讓技術在越南落地深耕。

本次簽約與交流晚宴擴大台灣廠商與越南參訪團之交流，邀請到場的廠商包含生技中心Spin-off企業，台灣CDMO龍頭企業台康生技（6589）、生物製藥聯亞藥業、欣大集團旗下生物製藥公司瑞亞生醫、癌症藥物開發大廠共信醫藥（6617）、友華生技集團、保健食品大廠葡萄王生技、大型保健食品代工廠善笙生物科技、細胞治療廠向榮生技、醫材大廠亞果生醫及凌越生醫等。

生技中心表示，期待透過台越雙方的技術合作和共同開發，串聯雙方的資源與優勢，創造更多台越國際經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等全面性的進展，促進台灣與越南生技醫藥產業的快速發展，讓越南成為台灣在東南亞新南向布局的重要夥伴。