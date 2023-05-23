房市利空這10大社區照漲 最高一年房價漲36%

據591實價登錄統計2023年第1季全台成屋社區成交狀況，房價漲幅最多的社區位在桃園楊梅「台北亞熱帶凱撒區」，漲幅36%；其次則是位於新北淡水「巧克力花園」，房價短短一年增加7萬，漲幅達35.4%；第三名則是位於桃園市桃園區的「豐田大郡」，房價更從2字頭跳漲至3字頭，顯見即便升息、打炒房等多重利空壟罩，只要產品對了，房價照樣能起飛。

591房屋交易網分析，隨著預售屋禁止換約轉售，部分投資客轉進低總價且具備收租報酬的成屋產品，而這次上榜的社區不少屬於房價基期較低的物件，尤其以中小坪數的產品居多，多少也反映出當前買方偏好。

以桃園楊梅「台北亞熱帶凱撒區」來看，年漲幅超過3成，同樣位於楊梅上榜的還有「台北比佛利夏威夷區」，前者鄰近國道1號楊梅交流道，交通便捷，後者則位於幼獅工業區，吸引投資出租買盤。楊梅房市在近年受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客，拉抬當地房市行情。

第二名新北淡水區「巧克力花園」，單價由1字頭直衝3字頭，據悉該社區因鄰近淡江大學，是不少學生熱門的租屋選擇，加上屋內規劃彈性且又有低總價優勢，投報率佳，是當地投資客偏好的物件之一。

第三名為桃園「豐田大郡」，今年第1季單價突破3字頭，漲幅超過3成，「豐田大郡」鄰近桃園中正藝文特區，位於南崁溪第一排，擁有水岸景觀優勢，周邊生活機能豐富，交通方面不僅鄰近國道1號南崁交流道，未來還有捷運綠線行經，後勢看漲。

第四名到第六名皆由台中的社區包辦，首先是西屯的「瑞聯天地T區」，今年第1季房價漲幅約3成，該社區位於中科生活圈，鄰近東海大學、台中榮總，社區以小坪數套房產品為主，且租客多元，包括學生、醫護人員、工業區就業人口，投報率高、收租穩定。

第五及第六名皆位於烏日區，分別為「夢幻誠」以及「協和聚心」，烏日受惠三鐵交通路網以及高鐵娛樂購物城等重大投資案，成為建商積極搶進的兵家必爭之地。其中「夢幻誠」為千戶以上造鎮案，雖然交屋不到1年，但已經出現轉手賺錢的紀錄；另外「協和聚心」則是位於明道花園生活圈內，該區為舊市區生活機能豐富，加上鄰近捷運站，保值性高。

台南唯一上榜的則為東區「城鄉大鎮」，該社區鄰近國道1號仁德交流道，周邊未來還有仁德轉運站，交通便捷，此外，「城鄉大鎮」雖然為屋齡24年的中古社區，卻擁有游泳池、視聽室、健身房等現代化公設，且管理維護良好，除了備受自住客青睞，也吸引部分投資客翻新後加價出售，拉抬單價上漲。

房價漲幅超過2成的還有桃園中壢區「小富翁大學城」，該社區鄰近中原大學與中壢火車站，生活機能完善，社區主要以低單價、低總價的套房產品為主，同樣是中原大學學生租屋熱門選擇，且周邊將增設中原車站以及中壢體育園區，建設利多下後市可期。