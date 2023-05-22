威京小沈大作要來了！京華廣場今公開 每坪上看200萬

北市商辦競爭愈演愈烈，進入戰國時代，威京總部集團旗下京華廣場頂級商辦園區今（22）日正式對外公開，該案為台北市信義計畫區北延之精華地段，並規劃ESG頂級商辦，每坪單價超過200萬元，未來將與信義區頂辦叫陣，全案預計2026年完工。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，京華廣場園區建築設計規劃承襲陶朱精神，特色環繞ESG，未來將串聯產業聚落，交通上，是東、西門戶計畫與信義計畫區之三角核心區，且可讓進駐企業實踐永續發展責任，是其他競爭者無法複製，且相當適合企業布局。

另一方面，目前信義區商辦價格水漲船高，他強調「現在的天花板價，是以後的地板價，所以京華廣場一點都不貴」。

「京華廣場」為威京總部集團首度轉戰頂級商辦之力作，由集團旗下鼎越開發主導，將打造未來化頂級商辦園區，基地位處市民大道、八德路、東寧路口，三面臨路，規劃四棟辦公大樓，地下7層、地上19層，總樓地板面積約7.6萬餘坪，單層銷售面積約700~1,100坪，預計2026年落成。

在銷售價錢上面，預估京華廣場單坪將超過200萬元，張嘉文指出，目前台北市頂級辦公室租金仍持續上揚，以今年信義區南山廣場43樓租金每坪5,252元，若以租金換算壽險業投資不動產年化收益率，每坪價格將高達255萬元。

此外，2022年12月保力達以總價14.5億元，買下屋齡近20年的信義區舊商辦、統一國際大樓15樓，拆算每坪成交價高達210萬元，由此可證，信義區商辦價格不斷攀升，將帶動群聚效益，未來京華廣場投資潛力可期。

威京國際行銷專案經理陳大中表示，京華廣場迄今已獲多組潛在買家青睞，其中以科技化傳產製造業、科技資訊業為主，顯示本案基於地段稀缺性、附加價值高，吸引企業主置產及設置企業總部的規劃。