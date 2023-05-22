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威京小沈大作要來了！京華廣場今公開 每坪上看200萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
京華廣場頂級商辦園區位居信義計畫區北延精華地段。圖／威京集團提供
京華廣場頂級商辦園區位居信義計畫區北延精華地段。圖／威京集團提供

北市商辦競爭愈演愈烈，進入戰國時代，威京總部集團旗下京華廣場頂級商辦園區今（22）日正式對外公開，該案為台北市信義計畫區北延之精華地段，並規劃ESG頂級商辦，每坪單價超過200萬元，未來將與信義區頂辦叫陣，全案預計2026年完工。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，京華廣場園區建築設計規劃承襲陶朱精神，特色環繞ESG，未來將串聯產業聚落，交通上，是東、西門戶計畫與信義計畫區之三角核心區，且可讓進駐企業實踐永續發展責任，是其他競爭者無法複製，且相當適合企業布局。

另一方面，目前信義區商辦價格水漲船高，他強調「現在的天花板價，是以後的地板價，所以京華廣場一點都不貴」。

「京華廣場」為威京總部集團首度轉戰頂級商辦之力作，由集團旗下鼎越開發主導，將打造未來化頂級商辦園區，基地位處市民大道、八德路、東寧路口，三面臨路，規劃四棟辦公大樓，地下7層、地上19層，總樓地板面積約7.6萬餘坪，單層銷售面積約700~1,100坪，預計2026年落成。

在銷售價錢上面，預估京華廣場單坪將超過200萬元，張嘉文指出，目前台北市頂級辦公室租金仍持續上揚，以今年信義區南山廣場43樓租金每坪5,252元，若以租金換算壽險業投資不動產年化收益率，每坪價格將高達255萬元。

此外，2022年12月保力達以總價14.5億元，買下屋齡近20年的信義區舊商辦、統一國際大樓15樓，拆算每坪成交價高達210萬元，由此可證，信義區商辦價格不斷攀升，將帶動群聚效益，未來京華廣場投資潛力可期。

威京國際行銷專案經理陳大中表示，京華廣場迄今已獲多組潛在買家青睞，其中以科技化傳產製造業、科技資訊業為主，顯示本案基於地段稀缺性、附加價值高，吸引企業主置產及設置企業總部的規劃。

陳大中說，多數台灣企業習慣以眼見為憑，選址以已完工後的商辦為主，但無法看見整體的結構施工過程。而京華廣場從設計階段就導入全生命建築資訊模型BIM（Building Information Modeling），不僅管控施工過程，建立建築履歷表，以更嚴謹的品質管理，將確保買家權益外，同時未來啟用科技物業，進行智能化管理，提供有溫度、有價值的綜合性物業服務，讓京華廣場成為人才匯集、永續發展的未來化商辦園區。

京華廣場為洞悉人與自然的未來商辦，打造層層種樹大陽台，良好的工作環境照護同仁身體健康、提高工作效率，也能減少人員流動率，留住優秀人才。圖／威京集團提供
京華廣場為洞悉人與自然的未來商辦，打造層層種樹大陽台，良好的工作環境照護同仁身體健康、提高工作效率，也能減少人員流動率，留住優秀人才。圖／威京集團提供
京華廣場3D模擬示意圖。圖／威京集團提供
京華廣場3D模擬示意圖。圖／威京集團提供
京華廣場為北市中心罕見的ESG頂級商辦，未來將串聯產業聚落，讓進駐企業實踐永續發展責任，其他競爭者無法複製。圖／威京集團提供
京華廣場為北市中心罕見的ESG頂級商辦，未來將串聯產業聚落，讓進駐企業實踐永續發展責任，其他競爭者無法複製。圖／威京集團提供

商辦 華廣 租金

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