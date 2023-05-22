培育專業人才 估價師公會與文大、政大簽署產學合作

中華民國不動產估價師公會及台北市不動產估價師公會，與中國文化大學都計系、國立政治大學地政學系於5月19日簽訂「不動產估價師學分學程產學合作計畫」，預計將從112學年開始，由公會成員擔任不動產估價實務之相關課程授課講師，強化產學合作與實務交流，以深耕不動產估價產業未來發展。

今年初不動產估價師公會已與中國文化大學簽訂合作備忘錄，為進一步深化雙邊合作，簽署「不動產估價師學分學程合作計畫」，此次簽署儀式由不動產估價師公會全聯會理事長郭國任、台北市公會理事長鐘少佑與文化大學環境設計學院院長楊松齡代表簽署。

同時全聯會與北市估價公會也與國立政治大學地政學系簽訂合作備忘錄，由地政系系主任孫振義代表簽署，並由全聯會公會會員等代表出席見證。

郭國任表示，文化大學都市計劃與開發管理學系以及政治大學地政系，皆為國內培育不動產相關產業的重要搖籃，產學合作除了讓不動產估價進一步深植學界共同培育估價師專業人才外，不動產價格評估與掌握也跟國家財政、稅稽、住宅政策以及金融穩定性方面都緊密相關。

因此除了想從事不動產估價師專業技術的學生，對於有志投身公部門、金融業、甚至是都市更新相關產業的學生們，都能參與這次的產學合作計畫，並由公會舉派資深估價師進行估價實務之授課，透過個案研習，範圍更涵蓋都市更新、容積代金、房屋瑕疵估價等特殊主題，讓學生在就學階段即可將理論與實務結合。