中山醫產學合作研究證實 永立榮UB003具治療乾眼症潛力

永立榮生醫今(22)日表示,研發出以羊水幹細胞培養衍生物為材料的UB003,可治療眼角膜受損引發的乾眼症,經中山醫學大學林培正教授帶領的研究團隊,進行動物試驗證實,羊水幹細胞衍生因子可有效改善乾眼症相關症狀。永立榮預計明年後完成UB003臨床試驗申請(IND)前的相關準備工作,進軍年成長達10%以上的全球乾眼症市場。

乾眼症醫藥市場規模龐大,且成長快速。根據Global Data的「Dry Eye Syndrome: Global Drug Forecast and Market Analysis to 2028」報告,在2018年到2028年間,乾眼症的年複合成長率高達10.6%,全球市值在2028年時最高可達到107億美金(約新台幣3,300億元左右)。

依據美國眼科學會(AAO)估計,全球約有3.4億人罹患乾眼症,光是美國就約有2,000萬人,這個數字在年輕人和老年人中都在增長;台灣眼科醫學會公布的「2019護眼趨勢調查」則指出,到眼科診所就醫的民眾,有高達四分之一有乾眼症的症狀。

目前的中重度乾眼症的主要治療選擇為抗發炎的眼藥水,其成分包括抗發炎的類固醇或免疫抑制藥劑,不過副作用相對較大,且類固醇藥水因副作用大,僅限使用兩周。免疫抑制藥物在長期使用後,也可能導致眼球傷害,長期使用可能治療無效。若有可改善眼球表面環境,又能抗發炎,長期使用可修復眼球角膜的藥品,將是更理想得治療選擇。

永立榮臨床前階段的產品UB003,為羊水幹細胞衍生物,以培養出羊水幹細胞後的培養液,再進行分離純化後的產物,與上述抗發炎的化學成分製劑相比,較無刺激性,使用安全無虞。由於其承襲幹細胞的特性,在醫療應用上,適合應用於開發抗發炎、促進組織修復的相關適應症。因此,眼角膜受損導致眼球發炎引發的乾眼症,就成為開發UB003適應症的理想標的。

永立榮生醫與中山醫學大學林培正教授所主持的視覺保健創新研發技術聯盟合作,以羊水幹細胞衍生因子針對角膜炎受損進行研究,並將研究成果以海報展示的形式,發表於2023年,在美國紐奧良舉辦的美國國際視覺暨眼科研討會(Association for Research in Vision and Ophthalmology; ARVO)。

ARVO為全球重要的眼科醫學研討會,今年會議的一個熱門話題即為細胞分泌小泡(內含外泌體)在眼科治療的應用。中山醫學大學團隊以永立榮羊水幹細胞培養衍生物為材料的UB003用於動物實驗的結果,就引發不少注意與討論。。

根據林培正教授團隊,針對動物誘發角膜發炎之乾眼症疾病模型進行功效試驗所發表的結果,永立榮的UB003可以有效改善乾眼症相關症狀,包括增加淚液量、縮短淚膜破裂時間、促進角膜上皮細胞生長及修復受損區域等。

林培正指出,細胞分泌小泡應用於眼疾的治療,其技術障礙在於細胞分泌小泡來源的穩定度及製程,而UB003羊水幹細胞衍生因子具有良好的緩解功效,是具有開發潛力的素材。

永立榮總經理黃效民表示,UB003的作用機轉不侷限於發炎或是免疫抑制,而是希望透過羊水幹細胞衍生因子兼具抗發炎及促進角膜修復的潛力,整體改善患者的眼球表面環境,提供病患比潤滑保濕更好的治療效果,並免除病患使用抑制發炎和免疫藥劑時所伴隨的副作用。

永立榮正在進行UB003的製程優化,預計於明年進行法規單位諮詢,以及臨床試驗申請(IND)所需之臨床前試驗,以進入臨床試驗,進軍全球乾眼症眼藥市場。